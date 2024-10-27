Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 đường 1, F361 an dương, phường yên phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1.Tiếp nhận yêu cầu thiết kế concept

Tiếp nhận thông tin dự án công trình từ trưởng bộ phận liên quan tới mặt bằng bố trí nội thất, hình ảnh hiện trạng, kích thước, hình ảnh mô phỏng màu sắc concept ý tưởng... Đề xuất sản phẩm nội thất, kiến trúc trần - tường - sàn... Tổng hợp dựng 3d Điều chỉnh thiết kế liên quan khi có thông tin - yêu cầu thay đổi từ phía KH - các hạng mục liên quan đến kỹ thuật cơ sở hiện trạng - hoặc yêu cầu đặc biệt của dự án. Theo mức độ chi phí đầu tư của KH đã đưa ra, để khớp với bản dự toán của QS Phối hợp trao đổi với các thành viên - bộ phận trong phòng để thống nhất chỉnh sửa - cân đối - hoàn thiện thiết kế khớp đúng theo báo giá chốt - bản vẽ kỹ thuật đảm bảo sản xuất Phản hồi, khuyến cáo lại cho trưởng bộ phận, khách hàng mình đang theo hoặc các phòng ban trong công ty biết về khả năng phù hợp về tính ứng dụng, thẩm mỹ, quy tắc quy định của dự án Trao đổi với trưởng bộ phận và thành viên liên quan đến dự án để điều chỉnh thiết kế - bóc tách khối lượng - bản vẽ để hoàn thiện thống nhất thiết kế đảm bảo thẩm mỹ -chất lượng yêu cầu của KH Thực hiện phối hợp bóc tách ghi chú khối lượng đồ nội thất cũng như các chi tiết hàng mục thiết kế đặc biệt đang sử dụng đưa vào concept 3d

2.Bóc tách chỉ dẫn ghi chú khối lượng + Mẫu vật liệu

Thực hiện phối hợp bóc tách ghi chú khối lượng đồ nội thất cũng như các chi tiết hàng mục thiết kế đặc biệt đang sử dụng đưa vào concept 3d Ghi chú làm rõ vị trí nội dung concept, khối lượng cho trưởng nhóm giá để bóc tách đầy đủ các hạng mụccông việc liên quan công trình Ghi chú mã mẫu vật liệu vào bản vẽ kỹ thuật, lọc các mẫu vật liệu liên quan đến CT, đặt mẫu từ các NCC hoặc hãng hàng...để trình KH Tập hợp thông số- bản vẽ của giám sát tại các dự án để làm bản vẽ hoàn công

3. Thiết kế - điều chỉnh catalog các dòng sản phẩm - giới thiệu mở rộng nguồn khách hàng

Tìm kiếm, đề xuất concept lên ý tưởng cho việc phát hành các ấn phẩm catalog quảng cáo sản phẩm tiêu chuẩn, sản phẩm đại lý, vật tư của công ty, hãng làm dealer.... Thiết kế, điều chỉnh catalog để gửi cho KH quảng cáo bán SP, đưa các dòng SP tiêu chuẩn - hàng stock là chiến lược tập trung phát triển quảng cáo Kiểm tra hàng thành phẩm - hãng mẫu các dòng sản phẩm nhắc nhở chỉ ra cho bộ phận sản xuất để đưa vào hoàn thiện. Các sản phẩm mẫu, không tiêu chuẩn có phương án thương mại bán - tặng - quảng cáo cho khách hàng - dự án Đi gặp tìm kiếm KH hoặc tiếp cận các dự án nhỏ, cải tạo, khách lẻ khách cũ của công ty để giới thiệu nguồn sản phẩm tiêu chuẩn - stock

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1-2 năm tại vị trí tương đương Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Mỹ thuật công nghiệp... trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành thiết kế nội thất - kiến trúc - mỹ thuật đa phiện tiện Có kiến thước và cập nhập xu hướng thiết kế cho hạng mục, các sản phẩm kiến trúc nội thất của công ty, hoặc các hãng sản phẩm làm đại lý... Sử dụng thành thạo các phẩn mềm chuyên ngành (3D Max, Corona, Cad, Sketchup, AI Photoshop...) Am hiểu các phần mềm, CCDC hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng chính thức Xét duyệt tăng lương 1 năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10. Làm việc trong môi trường trẻ năng động, học hỏi được nhiều kinh nghiệm Được đề xuất các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc trách nhiệm và phạm vi phụ trách, được tham gia góp ý và đề xuất giải pháp thực hiện các lĩnh vực hoạt động của công ty. Được đề xuất các quyền lợi cá nhân như chế độ làm việc, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

