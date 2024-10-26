Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên mẫu ý tưởng hoạ tiết
- Thiết kế mẫu hoa văn để in lên vải theo yêu cầu, để đảm bảo hài hoà về màu sắc, form, kích thước, vị trí in.
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo từng bộ sưu tập .
- Cùng tham gia công tác duyệt mẫu in hoạ tiết và chỉnh sửa để hoàn thiện các thiết kế.
- Thống kê, tổng hợp và lưu trữ các thiết kế, hoạ tiết, ... để phục vụ công tác chuyên môn.
- Thiết kế Packaging theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ hoạ, vẽ bằng máy.
- Luôn luôn sáng tạo, bắt trend là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15tr/1 tháng + thưởng sản phẩm.
- Có lộ trình phát triển chuyên môn.
- Được tạo điều kiện học hỏi, phát triển về chuyên môn thiết kế thời trang.
- Được hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
- Thưởng các ngày Lễ trong năm
- Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: Sinh nhật, mua hàng nội bộ được giảm giá,.....
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và đặc biệt hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

