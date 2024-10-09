Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế banner, poster, infographic, logo, video, ... cho các hoạt động marketing, quảng cáo của công ty. Thiết kế giao diện website, landing page, app mobile khi có yêu cầu. Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll ...). Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong các sự kiện, triễn lãm (backdrop, giấy tờ, standee, bảng biển ...). Quản lý và thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty. Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật thiết kế mới vào công việc. Tham gia các dự án thiết kế theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc những ngành có liên quan. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc (Fulltime) tại vị trí tương đương.Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, am hiểu các phần mềm thiết kế như Photoshop, Figma, ... Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography. Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế landing page, thiết kế giao diện website, thiết kế digital. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects. Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy đinh (BHXH, BHYT, Lễ, Tết, lương tháng 13,....). Trang phục tự do năng động không gò bó. Thử việc từ 1-2 tháng (Theo năng lực và kết quả công việc). Thưởng chuyên cần, thưởng khác. Một vài chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

