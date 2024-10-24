Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281 Tân Sơn, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và thiết kế ấn phẩm in ấn, truyền thông: Bao bì, vỏ hộp, tem, nhãn, catalogue, standee, leaflet... Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty như website, Fanpage, Youtube... Báo cáo quản lý cấp trên về tiến độ dự án thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, in ấn. Sử dụng thành thạo những công cụ thiết kế như indesign, PS và illustrator, thiết kế 3D Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt, có kỹ năng quản lý thời gian và quản lý nhiều việc cùng lúc. Có mắt thẩm mỹ. Ứng viên vui lòng gửi CV kèm portfolio ấn phẩm thiết kế.

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh (Thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn) Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động. 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước. Phụ cấp cơm khi ký HĐLĐ chính thức. Thưởng Lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.