Tuyển Xây dựng Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thiết kế 2D

- Triển khai bản vẽ 2D nội thất từ phối cảnh 3D, ý tưởng kiến trúc sư, thống kê vật liệu sử dụng

- Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận kỹ thuật và tiến hành bóc tách bản vẽ

- Bổ cấu tạo các chi tiết hạng mục nội thất, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Thiết kế 3D

- Lên ý tưởng 3D và triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công các công trình cao cấp gồm: trụ sở làm việc, khách sạn, resort, trung tâm thương mại, biệt thự, chung cư...

- Phối hợp với xưởng sản xuất và các bộ phận thi công có liên quan trong việc triển khai thi công các hạng mục nội thất.

- Giám sát tác giả các hạng mục tham gia thiết kế

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: Trên 1 năm

- Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật CN, kiến trúc hoặc các trường có liên quan

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: 3DSmax, Photoshop, Autocad ... và các phần mềm kỹ thuật có liên quan.

- Ưu tiên các ứng viên triển khai tốt bản vẽ kỹ thuật các hạng mục nội thất và am hiểu về sản xuất, thi công nội thất (có kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công các công trình có qui mô lớn là một lợi thế)

Tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-18 triệu.

- Công việc và thu nhập ổn định.

- Thưởng lễ, tết (30/04; 01/05; 02/09;....)

- Thưởng năm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các quyền lợi theo đúng quy định của Nhà Nước và của Công ty.

- Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ,....

- Du lịch, nghỉ mát và tham gia các sự kiện cùng công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng

