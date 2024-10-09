Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58TT5 Khu đô thị VOV, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1.1. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông trên các kênh Digital Marketing

Thiết kế hình ảnh sản phẩm, banner, popup trên các kênh sàn TMĐT: Shopee, Lazada, Tiki.

Thiết kế các hình ảnh cho các chiến dịch Marketing trên kênh Social: Website, Facebook, Instagram.

1.2. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các kênh truyền thông offline

1.3. Hỗ trợ hoạt động truyền thông

Hỗ trợ các hoạt động chụp ảnh, quay phim, dựng video, ... trong các hoạt động sự kiện/ nội bộ của công ty

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ: Nếu bạn là người mang tính trách nhiệm cao, kỷ luật trong công việc và theo đuổi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra thì bạn là người mà chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ năng: Là doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển nhanh, vì vậy, để đạt được hiệu quả trong công việc, một số kỹ năng sau được chúng tôi đề cao: - Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Canva, Adobe Lightroom, InDesign, Dreamweaver,... - Có khả năng quản lý công việc cá nhân và lên kế hoạch làm việc. - Kỹ năng giao tiếp, kết nối thông tin, phối hợp với bộ phận khác để truyền tải ý tưởng. - Khả năng tự học cao (Thông qua các tài liệu video, khóa học online). - Biết sử dụng các công cụ AI kết hợp để tối ưu thời gian và cải thiện idea là một điểm cộng. - Biết chụp ảnh, edit video là một lợi thế. - Ngoài ra, chúng tôi đề cao kỹ năng khác bạn có, không giới hạn kỹ năng bản thân trong JD này. Kiến thức, kinh nghiệm: - Kiến thức về thiết kế hình ảnh trên các nền tảng. - Kiến thức về sắp xếp bố cục, phối màu, font chữ, nội dung. - Không yêu cầu kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng: Là doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển nhanh, vì vậy, để đạt được hiệu quả trong công việc, một số kỹ năng sau được chúng tôi đề cao: - Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Canva, Adobe Lightroom, InDesign, Dreamweaver,... - Có khả năng quản lý công việc cá nhân và lên kế hoạch làm việc. - Kỹ năng giao tiếp, kết nối thông tin, phối hợp với bộ phận khác để truyền tải ý tưởng. - Khả năng tự học cao (Thông qua các tài liệu video, khóa học online). - Biết sử dụng các công cụ AI kết hợp để tối ưu thời gian và cải thiện idea là một điểm cộng. - Biết chụp ảnh, edit video là một lợi thế. - Ngoài ra, chúng tôi đề cao kỹ năng khác bạn có, không giới hạn kỹ năng bản thân trong JD này.

Kiến thức, kinh nghiệm: - Kiến thức về thiết kế hình ảnh trên các nền tảng. - Kiến thức về sắp xếp bố cục, phối màu, font chữ, nội dung. - Không yêu cầu kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Ở vị trí này yêu cầu mức lương tối thiểu là 11.000.000 vnd/tháng + trợ cấp + thưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng trả cao hơn nếu bạn cho chúng tôi thấy được năng lực làm việc của bạn. Thưởng: Các chế độ thưởng theo cơ chế của công ty. Ghi nhận đặc biệt bất cứ khi nào bạn đạt thành tích (Bằng tiền, hiện vật, hoặc trải nghiệm). Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết. Phúc lợi: Những phúc lợi căn bản: Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định, team building... Hỗ trợ quan trọng khác: Chi phí đào tạo, học bổ sung kiến thức để hoàn thiện và phát triển công việc. Môi trường làm việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình. Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Thời gian làm việc: Sáng : 08:00 – 12:00 Chiều : 13:30 – 17:30 Nghỉ 2 Thứ 7 /tháng và ngày Chủ nhật

Thưởng: Các chế độ thưởng theo cơ chế của công ty. Ghi nhận đặc biệt bất cứ khi nào bạn đạt thành tích (Bằng tiền, hiện vật, hoặc trải nghiệm). Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.

Phúc lợi: Những phúc lợi căn bản: Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định, team building... Hỗ trợ quan trọng khác: Chi phí đào tạo, học bổ sung kiến thức để hoàn thiện và phát triển công việc. Môi trường làm việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình. Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Thời gian làm việc: Sáng : 08:00 – 12:00 Chiều : 13:30 – 17:30 Nghỉ 2 Thứ 7 /tháng và ngày Chủ nhật

