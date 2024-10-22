Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Thiết kế các biển bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn, biển điện tử... Thực hiện các thiết kế 2D: Mặt dựng Alu, Nội thất, Pano, hộp đèn, bảng hiệu, đèn Led, chữ nổi inox, đồng, mica. Biết bóc tách chi tiết để lên phương án sản xuất Kết hợp với các bộ phận sản xuất để hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và các công việc khác theo yêu cầu liên quan cv...

Thiết kế các biển bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn, biển điện tử...

Thực hiện các thiết kế 2D: Mặt dựng Alu, Nội thất, Pano, hộp đèn, bảng hiệu, đèn Led, chữ nổi inox, đồng, mica.

Biết bóc tách chi tiết để lên phương án sản xuất

Kết hợp với các bộ phận sản xuất để hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Và các công việc khác theo yêu cầu liên quan cv...