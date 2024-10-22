Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA
- Hà Nội: Khu đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 11 - 17 Triệu
Thiết kế các biển bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn, biển điện tử...
Thực hiện các thiết kế 2D: Mặt dựng Alu, Nội thất, Pano, hộp đèn, bảng hiệu, đèn Led, chữ nổi inox, đồng, mica.
Biết bóc tách chi tiết để lên phương án sản xuất
Kết hợp với các bộ phận sản xuất để hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Và các công việc khác theo yêu cầu liên quan cv...
Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm: Cad, Photoshop, CorelDraw, Ai... •
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế biển bảng quảng cáo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 100% chi phí đóng (BHXH,BHTN,BHYT).
Thưởng lễ tết, tháng 13.
Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
