Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH GIFTTIFY
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty TNHH GIFTTIFY

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A5 – D21 ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế digital banner, poster, brochure, catalogue, profile, bao thư, name card, hình ảnh layout 2D, 3D, pakaging...phục vụ các kênh truyền thông của công ty. Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm của các phòng ban. Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in ấn, gia công) Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng yêu cầu
Chịu trách nhiệm thiết kế digital banner, poster, brochure, catalogue, profile, bao thư, name card, hình ảnh layout 2D, 3D, pakaging...phục vụ các kênh truyền thông của công ty.
Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm của các phòng ban.
Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in ấn, gia công)
Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm làm việc 2 năm ở vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế. Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, chịu được áp lực cao trong công việc. Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng và giao tiếp tốt. Chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc 2 năm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế.
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, chịu được áp lực cao trong công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng và giao tiếp tốt.
Chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000 (có thể đàm phán theo năng lực). Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam. Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết, và Nghỉ lễ theo Quy định Nhà nước. Xét tăng lương định kỳ theo quy định của công ty. Du lịch, teambuilding hàng năm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển.
Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000 (có thể đàm phán theo năng lực).
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam.
Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết, và Nghỉ lễ theo Quy định Nhà nước.
Xét tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
Du lịch, teambuilding hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GIFTTIFY

Công ty TNHH GIFTTIFY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17T2 Vinaconex 3, đường Cương Kiên, Nam Từ Liêm, Hà Nội

