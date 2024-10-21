Tuyển Thiết kế nội thất Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long

Thiết kế nội thất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát thực tế tại công trình Đọc thông số kỹ thuật từ bản vẽ và làm file đặt hàng thang máy Vẽ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công lắp đặt thang máy, thang cuốn Vẽ bản vẽ xác nhận với chủ đầu tư, bản vẽ cải tạo hố thang, bản vẽ hoàn công Kiểm tra các thông số kỹ thuật (kích thước hố thang, cabin, ...) trong bản vẽ GAD Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật, cơ khí liên quan đến thang máy Kiểm tra thông số kích thước đặt hàng thang NLE Lên phương án chỉnh sửa sai sót nhỏ tại công trình, cải tạo theo thực tế công trình Hỗ trợ phòng kinh doanh tư vấn cho khách hàng về thiết kế kỹ thuật Lên bản vẽ, thông số phục vụ hồ sơ thầu Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25– 40 tuổi, Nam Tốt nghiệp: Đại học trở lên, chuyên ngành: cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy Năng lực chuyên môn vững Kỹ năng thiết kế đồ họa, Autocad,... Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo Sử dụng thành thạo Microsoft office Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Tại Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật ngay khi ký HĐLĐ Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nghỉ các dịp lễ Tết theo đúng quy định. Trợ cấp sinh nhật cho nhân viên công ty Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 phố Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

