Tuyển Thiết kế nội thất Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long
- Hà Nội: 58 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Khảo sát thực tế tại công trình
Đọc thông số kỹ thuật từ bản vẽ và làm file đặt hàng thang máy
Vẽ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công lắp đặt thang máy, thang cuốn
Vẽ bản vẽ xác nhận với chủ đầu tư, bản vẽ cải tạo hố thang, bản vẽ hoàn công
Kiểm tra các thông số kỹ thuật (kích thước hố thang, cabin, ...) trong bản vẽ GAD
Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật, cơ khí liên quan đến thang máy
Kiểm tra thông số kích thước đặt hàng thang NLE
Lên phương án chỉnh sửa sai sót nhỏ tại công trình, cải tạo theo thực tế công trình
Hỗ trợ phòng kinh doanh tư vấn cho khách hàng về thiết kế kỹ thuật
Lên bản vẽ, thông số phục vụ hồ sơ thầu
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25– 40 tuổi, Nam
Tốt nghiệp: Đại học trở lên, chuyên ngành: cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy
Năng lực chuyên môn vững
Kỹ năng thiết kế đồ họa, Autocad,...
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
Sử dụng thành thạo Microsoft office
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Tại Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật ngay khi ký HĐLĐ
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nghỉ các dịp lễ Tết theo đúng quy định.
Trợ cấp sinh nhật cho nhân viên công ty
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Thang máy và Thiết bị Nam Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
