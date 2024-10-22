Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG: khảo sát hiện trạng, lên phương án, tư vấn khách;

- ĐỘC LẬP LÊN CONCEPT KIẾN TRÚC/ NỘI THẤT;

- Phối hợp giải quyết việc cùng thành viên cùng nhóm;

- Lên list bản vẽ cho hồ sơ thiết kế BVTC từng công trình (kiến trúc+ nội thất);

- Có khả năng tự thực hiện HSTKBVTC.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đúng giờ;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thiết kế kiến trúc;

(Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc của ĐH kiến trúc và ĐH xây dựng);

- Có khả năng sáng tác, tìm ý tốt + nhanh;

- Hiểu+ thể hiện đúng các chi tiết cấu tạo kiến trúc cơ bản (Lợi thế cho ứng viên đã có va vấp thi công công trình thực tế);

- Hiểu biết về vật liệu thi công (đặc biệt là vật liệu hoàn thiện);

- Hiểu biết về nguyên lý kết cấu, cơ điện;

- Thành thạo Cad+ 1 phần mềm 3D: Max/ hoặc Su... + /Photoshop;

· Ưu tiên ứng viên đã từng thi công hoàn thiện biệt thự liền kề, căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI KHÁC BIỆT của doanh nghiệp chúng tôi

Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng; Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 12 - 15 triệu/ tháng; mức lương có thể tăng theo doanh thu và năng lực triển khai dự án; THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG; Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy trình "Nhật hoá"; Sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;

Quyền lợi khác:

06 tháng/ lần xét review tăng lương; Chính sách BHXH nghiêm túc; Được cung cấp máy tính cấu hình cao phục vụ công việc tốt nhất; Thưởng lễ tết & lương tháng 13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

