Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG: khảo sát hiện trạng, lên phương án, tư vấn khách;
- ĐỘC LẬP LÊN CONCEPT KIẾN TRÚC/ NỘI THẤT;
- Phối hợp giải quyết việc cùng thành viên cùng nhóm;
- Lên list bản vẽ cho hồ sơ thiết kế BVTC từng công trình (kiến trúc+ nội thất);
- Có khả năng tự thực hiện HSTKBVTC.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đúng giờ;
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thiết kế kiến trúc;
(Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc của ĐH kiến trúc và ĐH xây dựng);
- Có khả năng sáng tác, tìm ý tốt + nhanh;
- Hiểu+ thể hiện đúng các chi tiết cấu tạo kiến trúc cơ bản (Lợi thế cho ứng viên đã có va vấp thi công công trình thực tế);
- Hiểu biết về vật liệu thi công (đặc biệt là vật liệu hoàn thiện);
- Hiểu biết về nguyên lý kết cấu, cơ điện;
- Thành thạo Cad+ 1 phần mềm 3D: Max/ hoặc Su... + /Photoshop;
· Ưu tiên ứng viên đã từng thi công hoàn thiện biệt thự liền kề, căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI KHÁC BIỆT của doanh nghiệp chúng tôi
Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng; Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 12 - 15 triệu/ tháng; mức lương có thể tăng theo doanh thu và năng lực triển khai dự án; THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG; Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy trình "Nhật hoá"; Sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;
Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng;
Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 12 - 15 triệu/ tháng; mức lương có thể tăng theo doanh thu và năng lực triển khai dự án;
THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 100% LƯƠNG;
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy trình "Nhật hoá";
Sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;
Quyền lợi khác:
06 tháng/ lần xét review tăng lương; Chính sách BHXH nghiêm túc; Được cung cấp máy tính cấu hình cao phục vụ công việc tốt nhất; Thưởng lễ tết & lương tháng 13;
06 tháng/ lần xét review tăng lương;
Chính sách BHXH nghiêm túc;
Được cung cấp máy tính cấu hình cao phục vụ công việc tốt nhất;
Thưởng lễ tết & lương tháng 13;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
