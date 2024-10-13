Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung (Đối diện bệnh viện Xuyên Á Củ Chi), Củ Chi
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin mẫu mã từ phòng kinh doanh
Thiết kế mẫu mã, nhãn mác, thẻ treo, thiết kế dàn trang in offset
Triển khai ý tưởng thiết kế đã thống nhất và in sản phẩm đề mô gửi đến khách hàng
Chỉnh sửa in ấn các sản phẩm in cho phù hợp với tiêu chí của khách hàng
Các công việc khác theo yêu cẩu của quản lí
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành in hoặc các ngành nghề liên quan.
Nam tuổi từ 25-37.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thiết kế, có kinh nghiệm về coi trame, màu sắc, về in offset và dàn trang in.
Thành thạo Adobe illustrator, photoshop...
Có ý tưởng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách.
Được đào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế.
Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu.
Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
