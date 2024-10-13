Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung (Đối diện bệnh viện Xuyên Á Củ Chi), Củ Chi

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin mẫu mã từ phòng kinh doanh Thiết kế mẫu mã, nhãn mác, thẻ treo, thiết kế dàn trang in offset Triển khai ý tưởng thiết kế đã thống nhất và in sản phẩm đề mô gửi đến khách hàng Chỉnh sửa in ấn các sản phẩm in cho phù hợp với tiêu chí của khách hàng Các công việc khác theo yêu cẩu của quản lí

Tiếp nhận thông tin mẫu mã từ phòng kinh doanh

Thiết kế mẫu mã, nhãn mác, thẻ treo, thiết kế dàn trang in offset

Triển khai ý tưởng thiết kế đã thống nhất và in sản phẩm đề mô gửi đến khách hàng

Chỉnh sửa in ấn các sản phẩm in cho phù hợp với tiêu chí của khách hàng

Các công việc khác theo yêu cẩu của quản lí

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành in hoặc các ngành nghề liên quan. Nam tuổi từ 25-37. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thiết kế, có kinh nghiệm về coi trame, màu sắc, về in offset và dàn trang in. Thành thạo Adobe illustrator, photoshop... Có ý tưởng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành in hoặc các ngành nghề liên quan.

Nam tuổi từ 25-37.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thiết kế, có kinh nghiệm về coi trame, màu sắc, về in offset và dàn trang in.

Thành thạo Adobe illustrator, photoshop...

Có ý tưởng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách. Được đào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế. Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu. Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

Được làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách.

Được đào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế.

Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu.

Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin