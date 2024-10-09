Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, liền kề 12, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: Banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing;

• Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher,...;

• Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty;

• Tham gia hỗ trợ các sự kiện Công ty tổ chức;

• Thực hiện các công việc được phân công từ quản lý và Ban Giám đốc;

• Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế;

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital marketing;

• Biết sử dụng các phần mềm thiết kế AI, PTS...

• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo;

• Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng;

• Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực ;

• Tinh thần trách nhiệm, trung thực;

• Có tinh thần nghiên cứu học hỏi, nâng cao nghiệp vụ;

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực 13 - 15 Tr + Ăn trưa tại VP Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến Tham gia BHXH theo luật bảo hiểm Thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 1 năm/ lần Phụ cấp ăn trưa tại Văn phòng Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

