Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT1

- 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57

- Tổng cục V, Bộ Công An, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. (đối diện ngõ 161 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì)., Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu thông tin từ bộ phận kinh doanh, khảo sát hiện trạng, tư vấn cho khách hàng.
- Lên ý tưởng và triển khai thiết kế 3D + Triển khai bản vẽ kỹ thuật
- Tham gia giám sát tác giả tại công trình khi được yêu cầu.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ưu tiên các Trường ĐH Kiến trúc, ĐH Xây dựng, ĐH Mỹ thuật công nghiệp ....
- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trở lên; Tư duy sáng tạo, đam mê với nghề.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Sketchup, 3Ds Max, Vantage, Corona
- ( Ứng dụng được Ai vào thiết kế là 1 lợi thế ).
- Trung thực, thẳng thắn, không ngại học hỏi. Dám chịu trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm;
- Thu nhập: 13.000.000 – 17.000.000VNĐ + Phụ cấp + thưởng
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân;
- Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, hưởng các khoản phụ cấp theo quy định;
- Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan...
- Thời gian làm từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 thứ 7 một tháng); 8h00-17h30
- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT1-16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V, Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

