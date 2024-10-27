Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 23 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 23 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN

Mức lương
13 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 23 Triệu

- Mang đến cho khách hàng giải pháp thiết kế dự án nội thất văn phòng từ ý tưởng đến hiện thực phù hợp các chiều thẩm mỹ, công năng sử dụng, ngân sách & tiến độ.
- Trao đổi và nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Khảo sát văn phòng hiện trạng, các yêu cầu của Khách hàng và thiết kế theo quy trình của Công ty.
- Lập kế hoạch cho ý tưởng thiết kế, đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp.
- Thiết kế giải pháp văn phòng phù hợp với nhu cầu của KH ở các chiều thẩm mỹ, công năng sử dụng, ngân sách, tiến độ.
- Phát triển, minh họa và kiểm tra lại mẫu thiết kế.
- Trình bày giải pháp thiết kế với khách hàng và làm cho khách hàng yêu thích từ Concept design đến Design Development và Construction Documentation.
- Quản lý thiết kế trong quá trình thi công theo quy trình công ty và với sự hỗ trợ của các bộ phận khác.
- Quản lý tiến độ dự án trong giai đoạn thiết kế

Với Mức Lương 13 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Thiết kế nội thất
- Kinh nghiệm không phải là yếu tố quyết định. Công ty sẵn sàng hỗ trợ và đào tạo cho ứng viên có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết và đam mê ngành thiết kế nội thất văn phòng
- Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt.
- Kỹ năng làm concept, layout
- Khả năng thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn tốt.
- Thành thạo Sketchup, Autocad cơ bản, Photoshop cơ bản, Powerpoint cơ bản

Tại ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: lương cứng + hoa hồng dự án hấp dẫn
- Thưởng năm, thưởng lễ tết, quà sinh nhật, quà 8/3, quà trung thu,... và các phúc lợi và chế độ thăm hỏi khác theo quy định của công ty.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe & tai nạn 24/24 và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Được tham gia du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ, tiệc tất niên hằng năm và các buổi tiệc nhẹ hằng tháng của Công ty.
- Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thiết kế nội thất văn phòng
- Luôn có lộ trình thăng tiến rõ ràng, mở ra cơ hội phát triển không giới hạn
- Được tiếp cận với các dự án và khách hàng lớn từ các công ty quốc tế hàng đầu như Nestle, Unilever, Microsoft, Apple, Maersk, Shopee, Lazada và nhiều công ty khác.
- Bên cạnh đó, ADP cung cấp một môi trường làm việc năng động và hạnh phúc, với nhiều năm liền được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại châu Á.
- Được học hỏi, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm thực tế và chuyên môn qua những cơ hội tham gia, trải nghiệm dự án thực tế cùng đội ngũ hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực Thiết kế Nội thất Văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN

ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, 56 Tòa Nhà Thủ Khoa Huân, Phuờng Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM và 193-195 Khâm Thiên Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

