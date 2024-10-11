Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 324/15 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

● Sử dụng các công cụ A.I phù hợp để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo định hướng của cấp trên;

● Tạo và vận hành prompt để tạo ra số lượng hình ảnh lớn;

● Quản lý tài nguyên A.I của công ty như tài khoản, thư viện hình ảnh và prompt,...

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kiến thức tốt về các công cụ sản xuất hình ảnh A.I. Sử dụng thành thạo Midjourney hoặc Stable Diffusion;

● Trên 1 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa;

● Trình độ tiếng anh cơ bản;

● Bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao;

● Tự quản lý công việc của bản thân, hoàn thành công việc đúng deadline và yêu cầu của công việc;

● Có trách nhiệm và tạo được niềm tin với công ty để làm việc lâu dài;

● Luôn có tinh thần cầu tiến, luôn muốn phát triển để đạt được những yêu cầu công ty đưa ra;

● Ứng xử hoà nhã trong công việc, khi xảy ra vấn đề cần tìm hướng giải quyết và cùng thảo luận với team để giải quyết vấn đề;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương khởi điểm: 15.000.000 VNĐ - 18.000.0000 VNĐ/ tháng;

● Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng;

● Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....

● Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN);

● Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ;

● Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước;

● Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm;

● Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc;

● Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader/Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

