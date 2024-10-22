Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Apex Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16A Lê Hồng Phong, P12, Quận 10

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp với các bộ phận nhận brief thiết kế từ khách theo quy trình công ty. Thực hiện brainstorm với các phòng ban khác để đưa ra ý tưởng, concept. Tham gia triển khai các thiết kế bao gồm: ấn phẩm sự kiện, ấn phẩm truyền thông, quảng cáo... Đảm bảo đúng tiến độ sản xuất và hiệu quả về mặt chất lượng của sản phẩm. Thực hiện, hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý. Đảm bảo thiết kế đúng theo yêu cầu của khách hàng và các phòng ban có liên quan.

Phối hợp với các bộ phận nhận brief thiết kế từ khách theo quy trình công ty.

Thực hiện brainstorm với các phòng ban khác để đưa ra ý tưởng, concept.

Tham gia triển khai các thiết kế bao gồm: ấn phẩm sự kiện, ấn phẩm truyền thông, quảng cáo...

Đảm bảo đúng tiến độ sản xuất và hiệu quả về mặt chất lượng của sản phẩm.

Thực hiện, hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Đảm bảo thiết kế đúng theo yêu cầu của khách hàng và các phòng ban có liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng sáng tạo, có thể nắm bắt ý tưởng, tư duy, concept sự kiện. Năng nổ tham gia đóng góp ý kiến nhằm tăng hiệu quả công việc của nhóm. Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa/ mỹ thuật Triển khai thiết kế sáng tạo bằng các phần mềm ứng dụng Corel, AI, InDesign, Photoshop Ưu tiên các ứng viên biết về các phần mềm 3D như Sketchup, 3D Max Hiểu biết về thương hiệu và tổ chức sự kiện

Khả năng sáng tạo, có thể nắm bắt ý tưởng, tư duy, concept sự kiện.

Năng nổ tham gia đóng góp ý kiến nhằm tăng hiệu quả công việc của nhóm.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa/ mỹ thuật

Triển khai thiết kế sáng tạo bằng các phần mềm ứng dụng Corel, AI, InDesign, Photoshop

Ưu tiên các ứng viên biết về các phần mềm 3D như Sketchup, 3D Max

Hiểu biết về thương hiệu và tổ chức sự kiện

Tại Công ty TNHH Apex Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến. Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng Chế độ nghỉ theo luật lao động, hưởng BHXH, BHYT theo luật lao động Du lịch, dã ngoại 1,2 lần/ năm, teambuilding vui hết nấc Môi trường làm việc với các đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết, thân thiện Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Lương thỏa thuận

Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến.

Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng

Chế độ nghỉ theo luật lao động, hưởng BHXH, BHYT theo luật lao động

Du lịch, dã ngoại 1,2 lần/ năm, teambuilding vui hết nấc

Môi trường làm việc với các đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết, thân thiện

Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Apex Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin