Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Apex Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Apex Media
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Apex Media

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Apex Media

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16A Lê Hồng Phong, P12, Quận 10

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp với các bộ phận nhận brief thiết kế từ khách theo quy trình công ty. Thực hiện brainstorm với các phòng ban khác để đưa ra ý tưởng, concept. Tham gia triển khai các thiết kế bao gồm: ấn phẩm sự kiện, ấn phẩm truyền thông, quảng cáo... Đảm bảo đúng tiến độ sản xuất và hiệu quả về mặt chất lượng của sản phẩm. Thực hiện, hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý. Đảm bảo thiết kế đúng theo yêu cầu của khách hàng và các phòng ban có liên quan.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng sáng tạo, có thể nắm bắt ý tưởng, tư duy, concept sự kiện. Năng nổ tham gia đóng góp ý kiến nhằm tăng hiệu quả công việc của nhóm. Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa/ mỹ thuật Triển khai thiết kế sáng tạo bằng các phần mềm ứng dụng Corel, AI, InDesign, Photoshop Ưu tiên các ứng viên biết về các phần mềm 3D như Sketchup, 3D Max Hiểu biết về thương hiệu và tổ chức sự kiện
Tại Công ty TNHH Apex Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến. Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng Chế độ nghỉ theo luật lao động, hưởng BHXH, BHYT theo luật lao động Du lịch, dã ngoại 1,2 lần/ năm, teambuilding vui hết nấc Môi trường làm việc với các đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết, thân thiện Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Apex Media

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Apex Media

Công ty TNHH Apex Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 240 đường 3/2 phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

