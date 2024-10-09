Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm của Ban Hi FPT (Bao gồm Ứng dụng di dộng và website), đảm bảo đầu ra UI/UX thân thiện với người dùng, trực quan và dễ sử dụng.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong nhóm phát triển, marketing, và quản lý sản phẩm để đảm bảo thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu và mục tiêu của dự án.

- Phân tích nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu từ đó đưa ra thiết kế phù hợp với chân dung khách hàng

- Triển khai Wireframe, Prototype, UI,UX để minh họa các ý tưởng thiết kế và kịch bản người dùng.

- Nghiệm thu về UI/UX sau khi hoàn thành sản phẩm trên môi trường Production

- Theo dõi vả phân tích chỉ số để đưa ra nâng cấp về UI/UX

- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kếUI/UX mới và đưa vào áp dụng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành: Thiết kế, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện,...

- Kinh nghiệm:Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế UI/UX hoặc thiết kế đồ họa, đặc biệt là thiết kế ứng dụng di động.

- Kỹ năng chuyên ngành:

+ Thành thạo các công cụ thiết kế như Sketch, Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator.

+ Hiểu biết sâu về nguyên tắc thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX).

+ Có tư duy thiết kế lấy người dùng/khách hàng làm trọng tâm. Sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi & tìm tòi kiến thức thiết kế, xu hướng thiết kế.

+ Có kinh nghiệm làm việc với developer.

+ Có hiểu biết cơ bản về lập trình, dữ liệu là một điểm cộng.

- Các yêu cầu khác:

+ Tiếng Anh giao tiếp khá, đọc hiểu tốt

+ Kỹ năng nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu của người dùng.

+ Khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

+ Sáng tạo, linh hoạt và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...). Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom. Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế. Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT. Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoà

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế.

Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT.

Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin