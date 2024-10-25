Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Vẽ layout thiết bị, MEP, v.v. cho bếp công nghiệp (nhà hàng, khách sạn, canteen, v.v.) Hỗ trợ tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp cho khách hàng Chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng

Sử dụng thành thạo Autocad (2D). (Ứng viên dựng được 3D và các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế) Có kinh nghiệm thiết kế bếp công nghiệp (nhà hàng, căng tin, v.v.) tối thiểu 03 năm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về điện tử, điện lạnh, cơ khí, điện, xây dựng. Ứng viên có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Đánh giá lương thưởng hàng năm. Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động. Du lịch và khám sức khỏe công ty hàng năm.

