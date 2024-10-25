Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Vẽ layout thiết bị, MEP, v.v. cho bếp công nghiệp (nhà hàng, khách sạn, canteen, v.v.) Hỗ trợ tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp cho khách hàng Chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng
Vẽ layout thiết bị, MEP, v.v. cho bếp công nghiệp (nhà hàng, khách sạn, canteen, v.v.)
Hỗ trợ tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp cho khách hàng
Chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Autocad (2D). (Ứng viên dựng được 3D và các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế) Có kinh nghiệm thiết kế bếp công nghiệp (nhà hàng, căng tin, v.v.) tối thiểu 03 năm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về điện tử, điện lạnh, cơ khí, điện, xây dựng. Ứng viên có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo Autocad (2D). (Ứng viên dựng được 3D và các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế)
Có kinh nghiệm thiết kế bếp công nghiệp (nhà hàng, căng tin, v.v.) tối thiểu 03 năm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về điện tử, điện lạnh, cơ khí, điện, xây dựng.
Ứng viên có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Đánh giá lương thưởng hàng năm. Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động. Du lịch và khám sức khỏe công ty hàng năm.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Đánh giá lương thưởng hàng năm.
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động.
Du lịch và khám sức khỏe công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED

FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: PVC SAI GON Building, 11 Bis, Nguyen Gia Thieu Str, Ward 6, Dist 3, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

