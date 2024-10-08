Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Lam Sơn, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Thiết kế hệ thống Điện công trình cho các dự án; Lập thuyết minh thiết kế, tính toán thiết bị thi công, biện pháp để phục vụ lập dự toán; Tính toán thiết kế hệ thống điện hạ thế (Điện động lực, điện chiếu sáng); Tính toán thiết kế hệ điện tổng thể (trạm điện,cấp nguồn tổng thể, tiếp đại, máy phát,…) Kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế về hệ thống Điện đảm bảo & an toàn; Phối hợp ban chỉ huy công trường giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh thiết kế để phù hợp với thực tế công trường; Kết hợp với các bộ phận chuyên môn khác (Kiến trúc, kết cấu...) nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế;
Thiết kế hệ thống Điện công trình cho các dự án;
Lập thuyết minh thiết kế, tính toán thiết bị thi công, biện pháp để phục vụ lập dự toán;
Tính toán thiết kế hệ thống điện hạ thế (Điện động lực, điện chiếu sáng);
Tính toán thiết kế hệ điện tổng thể (trạm điện,cấp nguồn tổng thể, tiếp đại, máy phát,…)
Kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế về hệ thống Điện đảm bảo & an toàn;
Phối hợp ban chỉ huy công trường giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh thiết kế để phù hợp với thực tế công trường;
Kết hợp với các bộ phận chuyên môn khác (Kiến trúc, kết cấu...) nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế;

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

02 Nam/Nữ; Tuổi 28 - 35; Tốt nghiệp Đại học, chuyên môn về Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện; Tối thiếu kinh nghiệm 05 năm ở vị trí tương đương; Có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện Có kiến thức và hiểu biết về thiết kế hệ thống điện trong lĩnh vực y tế / dược phẩm / phòng sạch; Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế điện; Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng phục vụ công việc; Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Revit; Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu bản vẽ tốt; Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác (ngắn hạn tùy theo thực tế); Trung thực, trách nhiệm, tổ chức công việc khoa học;
02 Nam/Nữ; Tuổi 28 - 35;
Tốt nghiệp Đại học, chuyên môn về Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện;
Tối thiếu kinh nghiệm 05 năm ở vị trí tương đương;
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện
Có kiến thức và hiểu biết về thiết kế hệ thống điện trong lĩnh vực y tế / dược phẩm / phòng sạch;
Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế điện;
Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng phục vụ công việc;
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Revit;
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu bản vẽ tốt;
Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác (ngắn hạn tùy theo thực tế);
Trung thực, trách nhiệm, tổ chức công việc khoa học;

Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương thỏa thuận theo vị trí và năng lực ứng viên; Thưởng T13 và các dịp Lễ/Tết theo quy chế; Thưởng tuyên dương cuối năm; Thưởng thâm niên làm việc; Soát xét lương định kỳ hàng T03 hàng năm; Ký HĐLĐ và đóng BHXH ngay sau thử việc; Cty mua BH tai nạn cho khi nhận việc; Trang bị đầy đủ MMTB, công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động; Mừng đám cưới bản thân nhân; Chia buồn đám hiếu / tứ thân phụ mẫu; Tất niên cuối năm; Team building / sinh công ty;
Tiền lương thỏa thuận theo vị trí và năng lực ứng viên;
Thưởng T13 và các dịp Lễ/Tết theo quy chế;
Thưởng tuyên dương cuối năm;
Thưởng thâm niên làm việc;
Soát xét lương định kỳ hàng T03 hàng năm;
Ký HĐLĐ và đóng BHXH ngay sau thử việc;
Cty mua BH tai nạn cho khi nhận việc;
Trang bị đầy đủ MMTB, công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động;
Mừng đám cưới bản thân nhân;
Chia buồn đám hiếu / tứ thân phụ mẫu;
Tất niên cuối năm;
Team building / sinh công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 LAM SƠN, F05, PHÚ NHUẬN, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

