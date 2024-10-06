Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Đưa ra ý tưởng thiết kế, thống nhất với quản lý và bộ phận đề xuất về ý tưởng.

- Thực hiện thiết kế đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, chất lượng sản phẩm thiết kế của mình được giao;

+ Thiết kế các hạng mục 2D graphic trong sự kiện và truyền thông: backdrop, flyer, banner, invitation card, standee, bandroll, tờ rơi, leaflet, voucher ...

+ Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu: logo, brochure, name card, letterhead...

+ Thiết kế các công trình quảng cáo, bảng hiệu quảng cáo ..

+ Thiết kế giao diện, landing, subweb, cho sản phẩm của công ty

+ Thiết kế banner, quảng cáo online, cover photo, ảnh động, infographic, email marketing

+ Thiết kế vật phẩm Marketing (túi giấy, thư mời ...);

+ Thiết kế các hồ sơ đề xuất và ấn phẩm branding của công ty: slide, brochure giới thiệu sản phẩm...

+ Thiết kế các sản phẩm truyền thông theo yêu cầu của phòng Marketing

- Đề xuất các giải pháp liên quan đến in ấn quảng cáo, và giám sát chất lượng in ấn để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc Có kinh nghiệm vị trí làm ở vị trí tương tự từ 2 năm trở lên, đã từng làm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Premiere, Adobe After Effect, Adobe Photoshop...

- Có khả năng sáng tạo ý tưởng, thích ứng dụng được các kĩ thuật mới vào công việc

- Có gu thẩm mỹ tốt.

- Trách nhiệm và cam kết trong công việc.

Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12 - 15 triệu + thưởng KPI. Thu nhập lên đến 20tr/tháng

- Lương tháng 13

- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng tháng, quý

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...), tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển

