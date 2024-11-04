Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing.
- Thiết kế các sản phẩm phục vụ offline: standee, banner, backdrop, thư mời, broucher, voucher, các banner để trang trí văn phòng.
- Làm video cơ bản

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa.
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 06 tháng
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AI, photoshop, ...
- Có khả năng tư thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo.
- Đã từng làm các sản phẩm thuộc ngành hàng phần mềm, công nghệ là một điểm cộng
- Biết sử dụng phần mềm làm video là một lợi thế
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các buổi training đào tạo nội bộ về Marketing, thiết kế hoặc các kỹ năng mềm đa dạng.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, thưởng trong các dịp lễ tết theo qui chế công ty
- Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao du lịch theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 299 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

