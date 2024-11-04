Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing.

- Thiết kế các sản phẩm phục vụ offline: standee, banner, backdrop, thư mời, broucher, voucher, các banner để trang trí văn phòng.

- Làm video cơ bản

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa.

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 06 tháng

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AI, photoshop, ...

- Có khả năng tư thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo.

- Đã từng làm các sản phẩm thuộc ngành hàng phần mềm, công nghệ là một điểm cộng

- Biết sử dụng phần mềm làm video là một lợi thế

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các buổi training đào tạo nội bộ về Marketing, thiết kế hoặc các kỹ năng mềm đa dạng.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, thưởng trong các dịp lễ tết theo qui chế công ty

- Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao du lịch theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

