Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Lesmers
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Lesmers

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Lesmers

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế sản phẩm đa dạng: Thiết kế hoặc redesign khoảng 10 sản phẩm mỗi ngày theo yêu cầu của công ty, bao gồm nhiều loại như 3D, 2D, Ornament, v.v., đảm bảo tuân thủ ngách, phong cách và màu sắc định hướng. Custom Design: Hoàn thành các đơn hàng thiết kế cá nhân hóa như custom name, photo khi có yêu cầu từ khách hàng. Phát triển ý tưởng sáng tạo: Đưa ra các sáng kiến thiết kế với góc nhìn cá nhân, phù hợp với phong cách mà công ty hướng tới. Hợp tác đội nhóm: Tham gia tích cực vào các hoạt động chung của công ty và bộ phận, hỗ trợ đồng nghiệp và đóng góp vào tinh thần teamwork. Tuân thủ quy trình: Hiểu rõ và thực hiện theo quy trình làm việc, tiêu chuẩn chất lượng của công ty và nắm vững OKRs cá nhân cũng như của bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Lesmers Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lesmers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lesmers

Công ty TNHH Lesmers

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

