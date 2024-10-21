Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow Số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện thiết kế chi tiết bóc tách nguyên vật liệu lên phần mềm

• Điền dữ liệu BOM sản phẩm theo quy định

• Kiểm tra hồ sơ thiết kế chi tiết trên phần mềm

• Cập nhật kết quả lên SCS

• Nghiên cứu hồ sơ, spec vật liệu của dự án

• Bóc tách, thiết kế chính xác đúng tiến độ theo yêu cầu của các đơn hàng

• Phản ánh kịp thời thiếu sót về mặt thiết kế, trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng của các bản thiết kế.

• Theo dõi quá trình sản xuất, lắp đặt các đơn hàng được phân công thực hiện.

• Tìm hiểu các vật liệu mới để ứng dụng vào thiết kế sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

• Nam tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên ngành xây dựng, Kiến trúc, cơ khí,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

• Có kinh nghiệm bóc tách là một lợi thế.

• Sử dụng thành thạo Autocad 2D, 3D, các phần mềm thiết kế phục vụ công việc, tin học văn phòng word, Excel ở mức khá trở lên Chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

• (Bao gồm lương cứng và lương theo sản phẩm + phụ cấp) + PC

• Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua: thưởng sáng kiến cải tiến;

• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;

• Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình;

• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;

• Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ Công ty;

• Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển

