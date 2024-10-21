Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow Số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Thực hiện thiết kế chi tiết bóc tách nguyên vật liệu lên phần mềm
• Điền dữ liệu BOM sản phẩm theo quy định
• Kiểm tra hồ sơ thiết kế chi tiết trên phần mềm
• Cập nhật kết quả lên SCS
• Nghiên cứu hồ sơ, spec vật liệu của dự án
• Bóc tách, thiết kế chính xác đúng tiến độ theo yêu cầu của các đơn hàng
• Phản ánh kịp thời thiếu sót về mặt thiết kế, trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng của các bản thiết kế.
• Theo dõi quá trình sản xuất, lắp đặt các đơn hàng được phân công thực hiện.
• Phản ánh kịp thời các thiếu sót về mặt thiết kế, trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng của các bản thiết kế.
• Tìm hiểu các vật liệu mới để ứng dụng vào thiết kế sản xuất

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên ngành xây dựng, Kiến trúc, cơ khí,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
• Có kinh nghiệm bóc tách là một lợi thế.
• Sử dụng thành thạo Autocad 2D, 3D, các phần mềm thiết kế phục vụ công việc, tin học văn phòng word, Excel ở mức khá trở lên Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• (Bao gồm lương cứng và lương theo sản phẩm + phụ cấp) + PC
• Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua: thưởng sáng kiến cải tiến;
• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;
• Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình;
• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;
• Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ Công ty;
• Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

