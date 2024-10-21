Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TRENDING làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TRENDING
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Triển khai bản vẽ 2D bằng phần mềm Sketchup, xuất File ABF, ASPIRE
- Phối hợp với bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề khi làm việc
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất
- Sử dụng thành thạo phần mềm Sketchup
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất
- Sử dụng thành thạo phần mềm Sketchup
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH TRENDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)
- Được đào tạo hổ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác
- Được thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo qui định
- BHXH sau ký HĐLĐ chính thức
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
- Được đào tạo hổ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác
- Được thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo qui định
- BHXH sau ký HĐLĐ chính thức
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRENDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI