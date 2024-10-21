Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TRENDING làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Triển khai bản vẽ 2D bằng phần mềm Sketchup, xuất File ABF, ASPIRE

- Phối hợp với bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề khi làm việc

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất

- Sử dụng thành thạo phần mềm Sketchup

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TRENDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)

- Được đào tạo hổ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác

- Được thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo qui định

- BHXH sau ký HĐLĐ chính thức

- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRENDING

