Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TRENDING làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRENDING
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TRENDING

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Triển khai bản vẽ 2D bằng phần mềm Sketchup, xuất File ABF, ASPIRE
- Phối hợp với bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề khi làm việc
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất
- Sử dụng thành thạo phần mềm Sketchup
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TRENDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)
- Được đào tạo hổ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác
- Được thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo qui định
- BHXH sau ký HĐLĐ chính thức
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRENDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38-40 Hòa Bình 1, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

