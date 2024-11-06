Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, ứng dụng web và mobile, desktop.
Tạo wireframes, prototypes và mockups để thể hiện ý tưởng thiết kế.
Sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.
Làm việc độc lập và nhóm, đáp ứng tiến độ dự án.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma.
Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Có portfolio thể hiện khả năng thiết kế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

