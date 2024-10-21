Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Thiết kế 2D các ấn phẩm của công ty: catalogue, tờ rơi, backdrop, banner, standee, cardvisit, profile, túi, áo, hộp đựng sản phẩm ....

- Chụp ảnh, bố trí bối cảnh chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh sản phẩm để đăng bài lên web, facebook, và các trang thương mại điện tử (Các trang thiết bị công ty sẽ cung cấp)

- Quay - dựng video cho fanpage, youtube, tiktok

- Biên tập và chỉnh sửa video

- Liên hệ và làm việc với đối tác in ấn, chốt mẫu mã, đơn hàng, tiến độ.

- Cùng team Marketing chịu trách nhiệm cho hình ảnh thương hiệu

- Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học hoặc có bằng chuyên môn về thiết kế

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về thiết kế

- Năng động, nhiều ý tưởng sáng tạo

- Làm việc tuân thủ quy định, quản lý thời gian tốt, hoàn thành công việc đúng hạn

- Có khả năng làm việc teamwork

- Gửi kèm portfolio thiết kế trong CV

Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-9tr (tùy năng lực, trao đổi trong lúc phỏng vấn)

- Thử việc 1 tháng

- Hết thử việc được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm, thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, phép năm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hiwin Hongkong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin