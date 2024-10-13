Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ THỎ TRẮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 875 Cách Mạng Tháng Tám (Cổng đường Trường Sơn), Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thiết kế banner, quảng cáo online - Thiết kế poster, tờ rơi, standee, profile, . .. sản phẩm in ấn phục vụ công việc quảng bá hình ảnh công ty

- Thiết kế, trang trí các khu vui chơi vào các sự kiện lớn trong năm - Thực hiện các công việc khác được giao từ Người quản lý trực tiếp. - Thỏa thuận thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

- Sử dụng màu sắc linh hoạt, tính thẩm mỹ tốt.

- Sử dụng tốt các phần mềm đồ họa Photoshop, AI,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ THỎ TRẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm Phụ cấp cơm. Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng tháng 13 theo quy định của Công ty Chế độ bảo hiểm, sinh nhật, hiếu hỷ Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ THỎ TRẮNG

