Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CMH, số 5 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông :Video, Banner, Cover photo, standee, backdrop, catalogue, thư mời, voucher, logo ... Tham gia cùng team xây dựng ý tưởng và triển khai các dự án, chiến dịch MKT. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL Ưu tiên: Quay - dựng, xử lý âm thanh, video quảng cáo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm photoshop, Ai, Adobe Premiere. Khả năng sắp xếp, quản lý công việc, tư duy logic tốt Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập và nhóm Chịu được áp lực công việc tốt và có thể hỗ trợ ngoài giờ hành chính Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 Chi tiết thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn Ăn trưa, gửi xe, công cụ làm việc Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức. Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

