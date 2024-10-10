Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH
- Hà Nội: Tòa CMH, số 5 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông :Video, Banner, Cover photo, standee, backdrop, catalogue, thư mời, voucher, logo ...
Tham gia cùng team xây dựng ý tưởng và triển khai các dự án, chiến dịch MKT.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL
Ưu tiên: Quay - dựng, xử lý âm thanh, video quảng cáo
Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông :Video, Banner, Cover photo, standee, backdrop, catalogue, thư mời, voucher, logo ...
Tham gia cùng team xây dựng ý tưởng và triển khai các dự án, chiến dịch MKT.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL
Ưu tiên: Quay - dựng, xử lý âm thanh, video quảng cáo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm photoshop, Ai, Adobe Premiere.
Khả năng sắp xếp, quản lý công việc, tư duy logic tốt
Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập và nhóm
Chịu được áp lực công việc tốt và có thể hỗ trợ ngoài giờ hành chính
Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000
Chi tiết thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
Ăn trưa, gửi xe, công cụ làm việc
Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức.
Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI