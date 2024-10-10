Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CMH, số 5 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông :Video, Banner, Cover photo, standee, backdrop, catalogue, thư mời, voucher, logo ... Tham gia cùng team xây dựng ý tưởng và triển khai các dự án, chiến dịch MKT. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL Ưu tiên: Quay - dựng, xử lý âm thanh, video quảng cáo

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông :Video, Banner, Cover photo, standee, backdrop, catalogue, thư mời, voucher, logo ...

Tham gia cùng team xây dựng ý tưởng và triển khai các dự án, chiến dịch MKT.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

Ưu tiên: Quay - dựng, xử lý âm thanh, video quảng cáo

Thành thạo các phần mềm photoshop, Ai, Adobe Premiere.

Khả năng sắp xếp, quản lý công việc, tư duy logic tốt

Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập và nhóm

Chịu được áp lực công việc tốt và có thể hỗ trợ ngoài giờ hành chính

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000

Chi tiết thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

Ăn trưa, gửi xe, công cụ làm việc

Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức.

Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH

