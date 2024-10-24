Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Phát triển nhận diện thương hiệu: • Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm đồ họa nhận diện thương hiệu của công ty. • Đảm bảo tính nhất quán trong việc xây dựng thương hiệu trên tất cả các tài liệu và nền tảng tiếp thị. Thiết kế đồ họa: • Thiết kế các sản phẩm marketing đã dạng bao gồm brochure, tờ rơi, poster, banner và quảng cáo. • Phát triển đồ họa trên mạng xã hội hấp dẫn về mặt hình ảnh để sử dụng trên các nền tảng như Facebook, Twitter, LinkedIn và Instagram. • Tạo các bài thuyết trình hấp dẫn về mặt hình ảnh để sử dụng nội bộ và bên ngoài. • Thiết kế, chỉnh sửa, dựng video. • Thiết kế các ấn phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông nội bộ Thiết kế kỹ thuật số: • Thiết kế và tối ưu hóa đồ họa để sử dụng trên trang web công ty và các nền tảng kỹ thuật số khác. • Hợp tác với đội ngũ phát triển web để đảm bảo tích hợp các yếu tố thiết kế một cách liền mạch vào website. In ấn tài liệu, ấn phẩm: • Chuẩn bị file thiết kế cho quá trình in ấn và liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ in ấn để đảm bảo chất lượng và tiến độ in ấn. • Cập nhật kiến thức về kỹ thuật và thông số in ấn. Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh: • Chụp ảnh khi cần cho các tài liệu marketing và sự kiện của công ty. • Chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng yêu cầu thiết kế. Hợp tác sáng tạo: • Hợp tác với các thành viên trong nhóm marketing để xây dựng chiến dịch marketing và phát triển các ý tưởng thiết kế. • Kết hợp với các bên liên quan để nắm bắt yêu cầu, mong muốn đối với sản phẩm đầu ra của từng dự án. Nghiên cứu và theo dõi xu hướng: • Cập nhật thông tin về các xu hướng của ngành thiết kế, các phương pháp thiết kế tốt nhất và các công nghệ mới nổi. • Kết hợp những ý tưởng và xu hướng mới vào các dự án thiết kế một cách hợp lý để đảm bảo nhận diện hình ảnh của công ty luôn được đổi mới và phù hợp. Quản lý dự án: • Quản lý đồng thời nhiều dự án thiết kế, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm. • Thông báo cho các bên liên quan về tiến độ dự án và thu thập phản hồi khi cần thiết. Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

