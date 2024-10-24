Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
Công ty TNHH Smart Outsourcing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Văn Phòng C1 Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phát triển nhận diện thương hiệu: • Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm đồ họa nhận diện thương hiệu của công ty. • Đảm bảo tính nhất quán trong việc xây dựng thương hiệu trên tất cả các tài liệu và nền tảng tiếp thị. Thiết kế đồ họa: • Thiết kế các sản phẩm marketing đã dạng bao gồm brochure, tờ rơi, poster, banner và quảng cáo. • Phát triển đồ họa trên mạng xã hội hấp dẫn về mặt hình ảnh để sử dụng trên các nền tảng như Facebook, Twitter, LinkedIn và Instagram. • Tạo các bài thuyết trình hấp dẫn về mặt hình ảnh để sử dụng nội bộ và bên ngoài. • Thiết kế, chỉnh sửa, dựng video. • Thiết kế các ấn phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông nội bộ Thiết kế kỹ thuật số: • Thiết kế và tối ưu hóa đồ họa để sử dụng trên trang web công ty và các nền tảng kỹ thuật số khác. • Hợp tác với đội ngũ phát triển web để đảm bảo tích hợp các yếu tố thiết kế một cách liền mạch vào website. In ấn tài liệu, ấn phẩm: • Chuẩn bị file thiết kế cho quá trình in ấn và liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ in ấn để đảm bảo chất lượng và tiến độ in ấn. • Cập nhật kiến thức về kỹ thuật và thông số in ấn. Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh: • Chụp ảnh khi cần cho các tài liệu marketing và sự kiện của công ty. • Chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng yêu cầu thiết kế. Hợp tác sáng tạo: • Hợp tác với các thành viên trong nhóm marketing để xây dựng chiến dịch marketing và phát triển các ý tưởng thiết kế. • Kết hợp với các bên liên quan để nắm bắt yêu cầu, mong muốn đối với sản phẩm đầu ra của từng dự án. Nghiên cứu và theo dõi xu hướng: • Cập nhật thông tin về các xu hướng của ngành thiết kế, các phương pháp thiết kế tốt nhất và các công nghệ mới nổi. • Kết hợp những ý tưởng và xu hướng mới vào các dự án thiết kế một cách hợp lý để đảm bảo nhận diện hình ảnh của công ty luôn được đổi mới và phù hợp. Quản lý dự án: • Quản lý đồng thời nhiều dự án thiết kế, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm. • Thông báo cho các bên liên quan về tiến độ dự án và thu thập phản hồi khi cần thiết. Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân về Thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có đời sống lành mạnh.
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế
- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (AI, PST,...)
- Có kiến thức về quy trình và thông số kỹ thuật sản xuất in ấn.
- Nắm được các nguyên tắc và công nghệ thiết kế web là một lợi thế.
- Có kỹ năng chụp ảnh và kinh nghiệm sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh.
- Có kỹ năng edit Video.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 9,000,000 - 12,000,000VNĐ/tháng - Thu nhập khác từ làm thêm giờ, Thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm; - Thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên đáp ứng tối thiểu 7h/ngày; - Có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Vương Quốc Anh . - Môi trường thân thiện, Ban lãnh đạo tâm lý, luôn quan tâm đến CBNV. - Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...); - Đóng BHXH theo quy định; - Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính.
9,000,000 - 12,000,000VNĐ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

