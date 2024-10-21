Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Khoái Châu

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế bản vẽ chi tiết 2D/3D của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng Phối hợp với các bộ phận có liên quan khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến bản vẽ kỹ thuật Hỗ trợ bộ phận tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kỹ thuật sản phẩm Hỗ trợ bộ phận tư vấn bán hàng vẽ bản vẽ shopdrawing trong qua trình tư vấn bán hàng Hỗ trợ bộ phận sản xuất xử lý lỗi tại các công đoạn sản xuất
Thiết kế bản vẽ chi tiết 2D/3D của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng
Phối hợp với các bộ phận có liên quan khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến bản vẽ kỹ thuật
Hỗ trợ bộ phận tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kỹ thuật sản phẩm
Hỗ trợ bộ phận tư vấn bán hàng vẽ bản vẽ shopdrawing trong qua trình tư vấn bán hàng
Hỗ trợ bộ phận sản xuất xử lý lỗi tại các công đoạn sản xuất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, tuổi từ 23-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí,... Thành thạo vẽ AutoCad 2D/3D, Leap, Office Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm cơ khí tấm mỏng, thiết kế cửa Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc Kỹ năng tư duy sáng tạo, giao tiếp tốt
Nam giới, tuổi từ 23-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí,...
Thành thạo vẽ AutoCad 2D/3D, Leap, Office
Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm cơ khí tấm mỏng, thiết kế cửa
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc
Kỹ năng tư duy sáng tạo, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9- 12 triệu
- Thưởng Tết âm lịch (tháng lương 13)
- Quà Tết âm lịch: Trị giá 500,000 VNĐ
- Thưởng các ngày Lễ, Tết: 250,000 - 500,000 VNĐ
- Sinh nhật, 8/3, 1/6, Trung thu, 20/10: 200,000 VNĐ
- Kết hôn: 1,000,000 VNĐ
- CBCNV nữ sinh con hoặc vợ CBCNV nam sinh con: 500,000 VNĐ
- Phúc lợi thăm hỏi ốm đau, tai nạn (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 300,000 - 1,000,000 VNĐ
- Thăm viếng khi tử tuất (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 1,000,000 - 5,000,000 VNĐ
- Con của CBCNV đạt thành tích cao trong học tập: Từ 300,000 - 1,700,000 VNĐ
- Phúc lợi khác:
+ Xem xét Điều chỉnh tăng lương cứng 01 lần/năm hoặc đột xuất
+ Được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ
+ Được tham gia BHXH theo quy định
+ Phụ cấp hỗ trợ ăn trưa theo quy định
+ Phụ cấp thâm niên: áp dụng khi NLĐ làm việc từ 12 tháng trở lên
+ Phụ cấp công tác theo quy định
+ Nghỉ phép năm
+ Nghỉ mát, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

