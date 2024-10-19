Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Lập bản bộ triển khai sản xuất cho các loại thang có phòng máy, không phòng máy, thang Homelift, thang tải thực phẩm. Lập bản vẽ hố thang và Decor cho từng công trình. Hỗ trợ Sale, cung cấp phương án tối ưu về thiết kế và lắp đặt thang máy. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh, chất lượng sản phẩm. Thực hiện các công việc khác của Ban lãnh đạo.

Lập bản bộ triển khai sản xuất cho các loại thang có phòng máy, không phòng máy, thang Homelift, thang tải thực phẩm.

Lập bản vẽ hố thang và Decor cho từng công trình.

Hỗ trợ Sale, cung cấp phương án tối ưu về thiết kế và lắp đặt thang máy.

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh, chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy, Cơ kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo; Ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm (Ưu tiên người làm trong ngành thang máy); Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành cơ khí; Khả năng đọc bản vẽ cơ khí; Thành thạo, biết phần mềm 3D như Soliword, Inventer,.. (Cơ bản) Kiến thức liên quan: Thành thạo Autocad/ Inventer/ CAD 2D, 3D/ Creo (là một ưu thế); Khả năng làm việc: Linh hoạt nhạy bén, cẩn thận, sâu sắc, sáng tạo, chuyên cần ham học hỏi.

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy, Cơ kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo; Ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm (Ưu tiên người làm trong ngành thang máy);

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành cơ khí;

Khả năng đọc bản vẽ cơ khí; Thành thạo, biết phần mềm 3D như Soliword, Inventer,.. (Cơ bản)

Kiến thức liên quan: Thành thạo Autocad/ Inventer/ CAD 2D, 3D/ Creo (là một ưu thế);

Khả năng làm việc: Linh hoạt nhạy bén, cẩn thận, sâu sắc, sáng tạo, chuyên cần ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 – 13.000.000; Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai – Sáng Thứ Bảy; Được nâng lương theo quy định của Công ty; Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị; Được cấp phát đồng phục theo quy định của Công ty; Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty; Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Mức lương: 9.000.000 – 13.000.000;

Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai – Sáng Thứ Bảy;

Được nâng lương theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị;

Được cấp phát đồng phục theo quy định của Công ty;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin