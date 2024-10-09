Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Nam Trung Yên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế bao bì, mẫu nhãn, bộ nhận diện sản phẩm của Công ty (60%)

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: tạp chí, catalog, tờ rơi, brochure, standee, infographic, banner, voucher, ảnh động flash, ...(25%)

- Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm để sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube (10%)

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng (5%)

- Sinh viên Đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế bao bì

- Sử dụng thành thạo tối thiểu 1 phần mềm dựng phim và thiết kế hình ảnh như Adobe Premiere, Adobe after effects, Adobe photoshop, Adobe illustrator....

- Khả năng mỹ thuật tốt, năng động, trẻ trung, sáng tạo, giàu ý tưởng và luôn chủ động trong công việc.

- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm.

- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi kèm theo CV các ấn phẩm thiết kế đã từng thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 2 tháng lương.

- Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

- Gói phúc lợi thăm quan, nghỉ mát hàng năm từ 8-10 triệu đồng/người.

- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty,... của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U

