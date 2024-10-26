Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc cân kiểm tra xuất xưởng xe ô tô Hoàn thiện biên bản hồ sơ xe, đi đăng kiểm lấy phiếu, gửi hồ sơ xe... Tham gia thiết kế, lập hồ sơ đăng kiểm xe và các công việc liên quan đến thiết kế đăng kiểm theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH chuyên ngành kỹ thuật ô tô/ Cơ khí ô tô/ Cơ khí động lực ....

- Có bằng lái B2

- Sử dụng thành thạo autocad, word, excel.

Quyền Lợi

• Lương cơ bản: 10tr/ tháng + Thưởng năng suất/ hồ sơ thiết kế.

• Cơm trưa tại Công ty.

• Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ. Các chế độ thưởng lễ tết, chính sách phúc lợi: hiếu hỷ, sinh nhật, nghỉ mát...

• Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork. Có cơ hội phát triển bản thân.

• Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ Hai đến Thứ sáu); 08h00 - 16h00 (Thứ Bảy).

Cách Thức Ứng Tuyển

