Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU
- Hà Nội: 449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc cân kiểm tra xuất xưởng xe ô tô
Hoàn thiện biên bản hồ sơ xe, đi đăng kiểm lấy phiếu, gửi hồ sơ xe...
Tham gia thiết kế, lập hồ sơ đăng kiểm xe và các công việc liên quan đến thiết kế đăng kiểm theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng lái B2
- Sử dụng thành thạo autocad, word, excel.
Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơm trưa tại Công ty.
• Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ. Các chế độ thưởng lễ tết, chính sách phúc lợi: hiếu hỷ, sinh nhật, nghỉ mát...
• Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork. Có cơ hội phát triển bản thân.
• Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ Hai đến Thứ sáu); 08h00 - 16h00 (Thứ Bảy).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
