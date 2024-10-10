Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 432/12 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh

Thiết kế banner, poster, catalog sản phẩm, brochure,...

Quản lý hình ảnh trên Facebook, Zalo, Website và các trang

Thiết kế bản sketch sản phẩm

Trao đổi, góp ý với trưởng bộ phận về các thiết kế

Thực hiện các công việc mà trưởng bộ phận giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm 3 năm với vị trí thiết kế đồ họa

Có kiến thức và sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, AI,...

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế

Có tinh thần chủ động trong công việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

Xem xét và điều chỉnh lương hàng quý, hàng năm

Chương trình team building hàng năm

Bảo hiểm xã hội theo quy định sau khi ký Hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin