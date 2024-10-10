Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 432/12 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh
Thiết kế banner, poster, catalog sản phẩm, brochure,...
Quản lý hình ảnh trên Facebook, Zalo, Website và các trang
Thiết kế bản sketch sản phẩm
Trao đổi, góp ý với trưởng bộ phận về các thiết kế
Thực hiện các công việc mà trưởng bộ phận giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm 3 năm với vị trí thiết kế đồ họa
Có kiến thức và sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, AI,...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế
Có tinh thần chủ động trong công việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.
Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn
Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.
Xem xét và điều chỉnh lương hàng quý, hàng năm
Chương trình team building hàng năm
Bảo hiểm xã hội theo quy định sau khi ký Hợp đồng lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
