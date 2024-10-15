Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Ý tưởng thiết kế sản phẩm: Sáng tạo các ý tưởng thiết kế độc đáo cho các sản phẩm thể thao, từ giai đoạn lên concept đến hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng hiện tại.
- Thiết kế bao bì sản phẩm: Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển bao bì & các sản phẩm như áo quần, mỹ phẩm, dụng cụ và phụ kiện thể thao,... đảm bảo sự phù hợp với nhận diện thương hiệu và tính thẩm mỹ cao.
- Chiến dịch: Tham gia và triển khai thiết kế, chỉnh sửa ấn phẩm theo các chiến dịch marketing và branding, đảm bảo tính nhất quán và sáng tạo trong từng thiết kế.
- Cập nhật xu hướng: Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất, sáng tạo các nội dung video mới theo trend để áp dụng vào công việc.
- Báo cáo định kỳ & thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)
Khả năng sáng tạo cao, có mắt thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng thiết kế mới.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành các dự án đúng hạn.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và yêu thích thể thao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Teambuilding định kì hàng năm
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI