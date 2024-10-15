Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ý tưởng thiết kế sản phẩm: Sáng tạo các ý tưởng thiết kế độc đáo cho các sản phẩm thể thao, từ giai đoạn lên concept đến hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng hiện tại.

- Thiết kế bao bì sản phẩm: Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển bao bì & các sản phẩm như áo quần, mỹ phẩm, dụng cụ và phụ kiện thể thao,... đảm bảo sự phù hợp với nhận diện thương hiệu và tính thẩm mỹ cao.

- Chiến dịch: Tham gia và triển khai thiết kế, chỉnh sửa ấn phẩm theo các chiến dịch marketing và branding, đảm bảo tính nhất quán và sáng tạo trong từng thiết kế.

- Cập nhật xu hướng: Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất, sáng tạo các nội dung video mới theo trend để áp dụng vào công việc.

- Báo cáo định kỳ & thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)

Khả năng sáng tạo cao, có mắt thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng thiết kế mới.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành các dự án đúng hạn.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và yêu thích thể thao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

