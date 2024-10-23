Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát mặt bằng & đo đạc , triễn khai layout 2D,3D Nội thất văn phòng theo yêu cầu của khách hàng & Phòng kinh doanh Trình bày ý tưởng và hoàn thiện phương án với khách hàng Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khai triển bản vẽ sản xuất Một số công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản Lý và BGD
Khảo sát mặt bằng & đo đạc , triễn khai layout 2D,3D Nội thất văn phòng theo yêu cầu của khách hàng & Phòng kinh doanh
Trình bày ý tưởng và hoàn thiện phương án với khách hàng
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khai triển bản vẽ sản xuất
Một số công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản Lý và BGD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kinh nghiệm 3 năm làm việc vị trí tương đương Quản lý đội nhóm, tinh thần trách nhiệm ,trung thực & khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, thuyết phục với khách hàng Tư duy và ý tưởng thiết kế hiện đại, đơn giản và tinh tế Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành nội thất
Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm 3 năm làm việc vị trí tương đương
Quản lý đội nhóm, tinh thần trách nhiệm ,trung thực & khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, thuyết phục với khách hàng
Tư duy và ý tưởng thiết kế hiện đại, đơn giản và tinh tế
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành nội thất

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Kí Hợp đồng lao động ,Tham gia đầy đủ BHXH,BHTN,BHYT Thưởng sáng kiến ứng dụng tạo nên bước đột phá cho Công ty Thưởng theo doanh số tổng công ty Du lịch Teambuilding Thu nhập theo thỏa thuận Làm việc 2 thứ 7 trong tháng
Kí Hợp đồng lao động ,Tham gia đầy đủ BHXH,BHTN,BHYT
Thưởng sáng kiến ứng dụng tạo nên bước đột phá cho Công ty
Thưởng theo doanh số tổng công ty
Du lịch Teambuilding
Thu nhập theo thỏa thuận
Làm việc 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

