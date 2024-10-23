Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát mặt bằng & đo đạc , triễn khai layout 2D,3D Nội thất văn phòng theo yêu cầu của khách hàng & Phòng kinh doanh Trình bày ý tưởng và hoàn thiện phương án với khách hàng Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khai triển bản vẽ sản xuất Một số công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản Lý và BGD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kinh nghiệm 3 năm làm việc vị trí tương đương Quản lý đội nhóm, tinh thần trách nhiệm ,trung thực & khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, thuyết phục với khách hàng Tư duy và ý tưởng thiết kế hiện đại, đơn giản và tinh tế Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành nội thất

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Kí Hợp đồng lao động ,Tham gia đầy đủ BHXH,BHTN,BHYT Thưởng sáng kiến ứng dụng tạo nên bước đột phá cho Công ty Thưởng theo doanh số tổng công ty Du lịch Teambuilding Thu nhập theo thỏa thuận Làm việc 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

