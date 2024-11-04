Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
- Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát mặt bằng & đo đạc , triễn khai layout 2D,3D Nội thất văn phòng theo yêu cầu của khách hàng & Phòng kinh doanh
Trình bày ý tưởng và hoàn thiện phương án với khách hàng
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khai triển bản vẽ sản xuất
Một số công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản Lý và BGD
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm 3 năm làm việc vị trí tương đương
Quản lý đội nhóm, tinh thần trách nhiệm ,trung thực & khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, thuyết phục với khách hàng
Tư duy và ý tưởng thiết kế hiện đại, đơn giản và tinh tế
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành nội thất
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Kí Hợp đồng lao động ,Tham gia đầy đủ BHXH,BHTN,BHYT
Thưởng sáng kiến ứng dụng tạo nên bước đột phá cho Công ty
Thưởng theo doanh số tổng công ty
Du lịch Teambuilding
Thu nhập theo thỏa thuận
Làm việc 2 thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
