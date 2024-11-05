Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Đường Số 4, KDC Cityland Park Hill, Phường 10, Gò Vấp, Gò Vấp

Công nghệ Thông tin

Phối hợp hỗ trợ với bộ phận Marketing thiết kế các hình ảnh cho bài viết đăng web, page. Hình ảnh về các chương trình khuyến mãi, Lễ Tết của công ty,...

Phối hợp với các team khác để thực hiện công việc liên quan đến thiết kế.

Thiết kế hình ảnh, bố cục: landing page và website theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Ai, Canva hoặc các phần mềm liên quan.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các ngành liên quan- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, thích sáng tạo.

Chịu được áp lực công việc, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản về dịch vụ và các kỹ năng liên quan đến thiết kế từ công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Phúc lợi đầy đủ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.

Các hoạt động nội bộ, chính sách phúc lợi dành cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR

