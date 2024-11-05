Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Đường Số 4, KDC Cityland Park Hill, Phường 10, Gò Vấp, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp hỗ trợ với bộ phận Marketing thiết kế các hình ảnh cho bài viết đăng web, page. Hình ảnh về các chương trình khuyến mãi, Lễ Tết của công ty,...
Phối hợp với các team khác để thực hiện công việc liên quan đến thiết kế.
Thiết kế hình ảnh, bố cục: landing page và website theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Ai, Canva hoặc các phần mềm liên quan.
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các ngành liên quan- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, thích sáng tạo.
Chịu được áp lực công việc, trung thực và có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản về dịch vụ và các kỹ năng liên quan đến thiết kế từ công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Phúc lợi đầy đủ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.
Các hoạt động nội bộ, chính sách phúc lợi dành cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SAO STAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
