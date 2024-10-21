Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 48 Đường Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức

- Phân tích sợi, thông số kỹ thuật dệt

- Thử màu, nhận định in, thêu, may

- Thiết kế trên phần mềm

- Chỉnh sửa hình ảnh trên phần mềm corel

- Thiết kế Jacquard trên phần mềm Nedgraphics

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dệt, Dệt Sợi;

- Kỹ năng giải quyết công việc nhanh nhẹn;

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, phòng ban nội bộ công ty để giải quyết công việc;

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt;

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 01 năm trở lên về thiết kế khăn bông;

- Có kỹ năng về các phần mềm thiết kế, corel, AI, Excel,........

- Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến;

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

- Có nhiệt huyết, trung thực, thái độ nhiệt tình, tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương lên đến 12 triệu

- Được hỗ trợ tiền ăn, tiền xăng xe.

- Làm việc lâu dài và thăng tiến theo năng lực.

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp

- Được tiếp xúc với nghành nghề kinh doanh mới có nhiều triển vọng phát triển

- Tham gia các chương trình vui chơi, du lịch cùng Công ty

- Thưởng tết (tháng 13), phần quà, thưởng các ngày lễ, trung thu, tết...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

