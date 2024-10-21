Tuyển Xây dựng Công ty TNHH T-FRAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 B2, Roman Plaza, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Gia công, chỉnh sửa bản vẽ kết cấu thép

- Kiểm tra bản vẽ thép

- Thực hiện các bản vẽ công trình tại Nhật Bản

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, tuổi dưới 27

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên các bạn đã từng sử dụng các phần mềm thiết kế (Autocad, Arris, Tekla, Real 4...)

- Ưng viên biết tiếng Nhật

- Ứng viên đam mê về lĩnh vực kết cấu xây dựng

Tại Công ty TNHH T-FRAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực từ 10 triệu trở lên

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật

- Nghỉ Thứ 7, CN

+ Phụ cấp: ăn trưa, đi lại, ngôn ngữ, chuyên cần.

+ Cơ hội thực tập tại Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH T-FRAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin