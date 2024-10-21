Tuyển Xây dựng Công ty TNHH T-FRAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Xây dựng Công ty TNHH T-FRAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH T-FRAME
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH T-FRAME

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH T-FRAME

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 B2, Roman Plaza, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Gia công, chỉnh sửa bản vẽ kết cấu thép
- Kiểm tra bản vẽ thép
- Thực hiện các bản vẽ công trình tại Nhật Bản

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, tuổi dưới 27
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên các bạn đã từng sử dụng các phần mềm thiết kế (Autocad, Arris, Tekla, Real 4...)
- Ưng viên biết tiếng Nhật
- Ứng viên đam mê về lĩnh vực kết cấu xây dựng

Tại Công ty TNHH T-FRAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực từ 10 triệu trở lên
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật
- Nghỉ Thứ 7, CN
+ Phụ cấp: ăn trưa, đi lại, ngôn ngữ, chuyên cần.
+ Cơ hội thực tập tại Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH T-FRAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH T-FRAME

Công ty TNHH T-FRAME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, B2, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

