Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TÒA NHÀ SAMLAND RIVER VIEW, 178/6 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG, P.25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Phát triển ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, template... trên các kênh digital marketing. Thiết kế các ấn phẩm in ấn như leaflet, brochure, backdrop, standee.. Phát triển và xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu. Đóng góp ý tưởng, tham gia tổ chức các hoạt động Truyền thông, Sự kiện của công ty và các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Ps, Ai, Pr (biết dùng Ae cơ bản) Có gu thẩm mỹ Style thiết kế sang trọng Sức khoẻ tốt Đặc biệt lĩnh vực bất động sản Có khả năng làm việc nhóm Ưu tiên mới ra trường

Tại Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Xét thưởng mỗi 3 tháng (1tr-3tr) dựa trên hiệu quả thực tế của các sản phẩm + thái độ làm việc Được tham gia và đề cao các ý tưởng tích cực của bản thân trong công việc chung. Môi trường tự do sáng tạo, năng động và có khả năng lớn phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành. Công việc ổn định, cơ hội du lịch hằng năm và thưởng lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát

