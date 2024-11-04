Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TÒA NHÀ SAMLAND RIVER VIEW, 178/6 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG, P.25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Phát triển ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, template... trên các kênh digital marketing. Thiết kế các ấn phẩm in ấn như leaflet, brochure, backdrop, standee.. Phát triển và xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu. Đóng góp ý tưởng, tham gia tổ chức các hoạt động Truyền thông, Sự kiện của công ty và các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công của Quản lý.
Phát triển ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, template... trên các kênh digital marketing.
Thiết kế các ấn phẩm in ấn như leaflet, brochure, backdrop, standee..
Phát triển và xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu.
Đóng góp ý tưởng, tham gia tổ chức các hoạt động Truyền thông, Sự kiện của công ty và các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Ps, Ai, Pr (biết dùng Ae cơ bản) Có gu thẩm mỹ Style thiết kế sang trọng Sức khoẻ tốt Đặc biệt lĩnh vực bất động sản Có khả năng làm việc nhóm Ưu tiên mới ra trường
Sử dụng thành thạo phần mềm Ps, Ai, Pr (biết dùng Ae cơ bản)
Có gu thẩm mỹ
Style thiết kế sang trọng
Sức khoẻ tốt
Đặc biệt lĩnh vực bất động sản
Có khả năng làm việc nhóm
Ưu tiên mới ra trường

Tại Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Xét thưởng mỗi 3 tháng (1tr-3tr) dựa trên hiệu quả thực tế của các sản phẩm + thái độ làm việc Được tham gia và đề cao các ý tưởng tích cực của bản thân trong công việc chung. Môi trường tự do sáng tạo, năng động và có khả năng lớn phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành. Công việc ổn định, cơ hội du lịch hằng năm và thưởng lương tháng 13,...
Xét thưởng mỗi 3 tháng (1tr-3tr) dựa trên hiệu quả thực tế của các sản phẩm + thái độ làm việc
Được tham gia và đề cao các ý tưởng tích cực của bản thân trong công việc chung.
Môi trường tự do sáng tạo, năng động và có khả năng lớn phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Công việc ổn định, cơ hội du lịch hằng năm và thưởng lương tháng 13,...

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát

Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Samland River View, 178/6 Đường D1 Phường 25 Quận Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

