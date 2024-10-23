Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A11, Đường số 4, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc

- Theo sổ NK máy và tham chiếu QCSP, LSX để nhập năng suất vào PM ERP.

- Kiểm tra tính đúng đắn số liệu báo năng suất, công đoạn, hệ số đơn giá để phục vụ tính lương.

- Làm đề xuất công đoạn, hệ số giá mới hay có thay đổi, bổ sung liên quan đến tính lương cho khối sản xuất.

- Nắm quy trình sản xuất của Công ty, phục vụ cho công tác nhập số liệu và kiểm tra tính đúng đắn.

- Phải biết và nắm được việc các nhân sự phụ trách các công đoạn/ máy trong các Xưởng SX, phục vụ cho công tác phối hợp hỗ trợ làm nhập năng suất chấm công tính lương cho đúng.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tối thiểu Tốt nghiệp Cao đẳng ngành kinh tế.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm làm qua thống kê SX/ hay làm lương sản phẩm.

- Biết sử dụng vi tính (Excel, word) thành thạo, đã sử dụng qua phần mềm quản lý.

- Độ tuổi: 23-35

- Đức tính thật thà, trung thực, có sức khỏe, có X/N hạnh kiểm.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định của Luật lao động.

• Thưởng các ngày Lễ, Lương tháng 13, thưởng sinh nhật công ty...

• Quà sinh nhật, đám cưới, hỉ sự..

• Du lịch nghỉ mát hàng năm.

• Được đào tạo bên ngoài và bên trong, cơ hội phát triển và thăng tiến theo năng lực phấn đấu

• Hết thời gian thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển

