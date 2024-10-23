Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
- Hồ Chí Minh: Lô A11, Đường số 4, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Theo sổ NK máy và tham chiếu QCSP, LSX để nhập năng suất vào PM ERP.
- Kiểm tra tính đúng đắn số liệu báo năng suất, công đoạn, hệ số đơn giá để phục vụ tính lương.
- Làm đề xuất công đoạn, hệ số giá mới hay có thay đổi, bổ sung liên quan đến tính lương cho khối sản xuất.
- Nắm quy trình sản xuất của Công ty, phục vụ cho công tác nhập số liệu và kiểm tra tính đúng đắn.
- Phải biết và nắm được việc các nhân sự phụ trách các công đoạn/ máy trong các Xưởng SX, phục vụ cho công tác phối hợp hỗ trợ làm nhập năng suất chấm công tính lương cho đúng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm làm qua thống kê SX/ hay làm lương sản phẩm.
- Biết sử dụng vi tính (Excel, word) thành thạo, đã sử dụng qua phần mềm quản lý.
- Độ tuổi: 23-35
- Đức tính thật thà, trung thực, có sức khỏe, có X/N hạnh kiểm.
Tại Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng các ngày Lễ, Lương tháng 13, thưởng sinh nhật công ty...
• Quà sinh nhật, đám cưới, hỉ sự..
• Du lịch nghỉ mát hàng năm.
• Được đào tạo bên ngoài và bên trong, cơ hội phát triển và thăng tiến theo năng lực phấn đấu
• Hết thời gian thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI