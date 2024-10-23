Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô A11, Đường số 4, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo sổ NK máy và tham chiếu QCSP, LSX để nhập năng suất vào PM ERP.
- Kiểm tra tính đúng đắn số liệu báo năng suất, công đoạn, hệ số đơn giá để phục vụ tính lương.
- Làm đề xuất công đoạn, hệ số giá mới hay có thay đổi, bổ sung liên quan đến tính lương cho khối sản xuất.
- Nắm quy trình sản xuất của Công ty, phục vụ cho công tác nhập số liệu và kiểm tra tính đúng đắn.
- Phải biết và nắm được việc các nhân sự phụ trách các công đoạn/ máy trong các Xưởng SX, phục vụ cho công tác phối hợp hỗ trợ làm nhập năng suất chấm công tính lương cho đúng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tối thiểu Tốt nghiệp Cao đẳng ngành kinh tế.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm làm qua thống kê SX/ hay làm lương sản phẩm.
- Biết sử dụng vi tính (Excel, word) thành thạo, đã sử dụng qua phần mềm quản lý.
- Độ tuổi: 23-35
- Đức tính thật thà, trung thực, có sức khỏe, có X/N hạnh kiểm.

Tại Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định của Luật lao động.
• Thưởng các ngày Lễ, Lương tháng 13, thưởng sinh nhật công ty...
• Quà sinh nhật, đám cưới, hỉ sự..
• Du lịch nghỉ mát hàng năm.
• Được đào tạo bên ngoài và bên trong, cơ hội phát triển và thăng tiến theo năng lực phấn đấu
• Hết thời gian thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A11, Đường số 4, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

