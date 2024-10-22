Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lập phiếu đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc, kỷ luật cho CB-CNV trong phòng Lập lịch phân ca cho CB-CNV trong phòng Chấm công nhân sự trong phòng (điểm danh hàng ngày, chấm tăng ca) Báo cáo nhân sự hàng ngày Lưu hồ sơ trong ngày Lập lệnh điều xe giao hàng, Thống kê tình trạng giao hàng, tình trạng điều xe

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan Kỹ năng và yêu cầu khác: Trung thực, chịu khó, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm với công việc. Có sức khỏe tốt Không đặt nặng kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức, kĩ năng, phần mềm trong quá trình thực hiện công việc Được kí hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Ăn trưa tại công ty (bao cơm) Được xem xét tăng lương hàng năm Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin