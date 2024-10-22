Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
- Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Lập phiếu đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc, kỷ luật cho CB-CNV trong phòng
Lập lịch phân ca cho CB-CNV trong phòng
Chấm công nhân sự trong phòng (điểm danh hàng ngày, chấm tăng ca)
Báo cáo nhân sự hàng ngày
Lưu hồ sơ trong ngày
Lập lệnh điều xe giao hàng,
Thống kê tình trạng giao hàng, tình trạng điều xe
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan
Kỹ năng và yêu cầu khác: Trung thực, chịu khó, ham học hỏi.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có sức khỏe tốt
Không đặt nặng kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kiến thức, kĩ năng, phần mềm trong quá trình thực hiện công việc
Được kí hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ăn trưa tại công ty (bao cơm)
Được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
