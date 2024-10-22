Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lập phiếu đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc, kỷ luật cho CB-CNV trong phòng Lập lịch phân ca cho CB-CNV trong phòng Chấm công nhân sự trong phòng (điểm danh hàng ngày, chấm tăng ca) Báo cáo nhân sự hàng ngày Lưu hồ sơ trong ngày Lập lệnh điều xe giao hàng, Thống kê tình trạng giao hàng, tình trạng điều xe
Lập phiếu đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc, kỷ luật cho CB-CNV trong phòng
Lập lịch phân ca cho CB-CNV trong phòng
Chấm công nhân sự trong phòng (điểm danh hàng ngày, chấm tăng ca)
Báo cáo nhân sự hàng ngày
Lưu hồ sơ trong ngày
Lập lệnh điều xe giao hàng,
Thống kê tình trạng giao hàng, tình trạng điều xe

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan Kỹ năng và yêu cầu khác: Trung thực, chịu khó, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm với công việc. Có sức khỏe tốt Không đặt nặng kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan
Kỹ năng và yêu cầu khác: Trung thực, chịu khó, ham học hỏi.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có sức khỏe tốt
Không đặt nặng kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức, kĩ năng, phần mềm trong quá trình thực hiện công việc Được kí hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Ăn trưa tại công ty (bao cơm) Được xem xét tăng lương hàng năm Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản.
Được đào tạo kiến thức, kĩ năng, phần mềm trong quá trình thực hiện công việc
Được kí hợp đồng lao động, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ăn trưa tại công ty (bao cơm)
Được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

