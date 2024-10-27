Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
- Bình Dương: Binh Hòa, Thuận An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập báo cáo ngày (doanh thu, chi phí, lãi gộp từng nhãn hàng)
Kiểm tra và gửi bảng kê đối chiếu cho khách hàng
Lập yêu cầu xuất hóa đơn
Tập hợp, hoàn thiện hồ sơ cước, thu hộ,... gửi cho khách hàng
Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ biên bản giao nhận
Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn chi phí
Lập báo cáo thống kê, báo cáo quản trị tháng
Lập bảng kê chi tiết doanh thu, chi phí từng nhãn hàng
Làm đề nghị thanh toán cước thầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kiến thức: ngành vận tải, quy định về hóa đơn (chứng từ hợp lệ)
Kỹ năng chuyên môn: làm báo cáo, phân tích số liệu, tin học văn phòng...
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề...
Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí
Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
