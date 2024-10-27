Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Binh Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo ngày (doanh thu, chi phí, lãi gộp từng nhãn hàng) Kiểm tra và gửi bảng kê đối chiếu cho khách hàng Lập yêu cầu xuất hóa đơn Tập hợp, hoàn thiện hồ sơ cước, thu hộ,... gửi cho khách hàng Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ biên bản giao nhận Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn chi phí Lập báo cáo thống kê, báo cáo quản trị tháng Lập bảng kê chi tiết doanh thu, chi phí từng nhãn hàng Làm đề nghị thanh toán cước thầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm Kiến thức: ngành vận tải, quy định về hóa đơn (chứng từ hợp lệ) Kỹ năng chuyên môn: làm báo cáo, phân tích số liệu, tin học văn phòng... Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề...

Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.