Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Binh Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo ngày (doanh thu, chi phí, lãi gộp từng nhãn hàng) Kiểm tra và gửi bảng kê đối chiếu cho khách hàng Lập yêu cầu xuất hóa đơn Tập hợp, hoàn thiện hồ sơ cước, thu hộ,... gửi cho khách hàng Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ biên bản giao nhận Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn chi phí Lập báo cáo thống kê, báo cáo quản trị tháng Lập bảng kê chi tiết doanh thu, chi phí từng nhãn hàng Làm đề nghị thanh toán cước thầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm Kiến thức: ngành vận tải, quy định về hóa đơn (chứng từ hợp lệ) Kỹ năng chuyên môn: làm báo cáo, phân tích số liệu, tin học văn phòng... Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề...
Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Trì - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

