Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thu hồi công nợ:

● Thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và công nợ tồn đọng của từng khách hàng

● Theo dõi tiến độ thanh toán, quy trình thanh toán của từng khách hàng

● Kết hợp với bộ phận sales giải quyết các đơn nợ xấu (Spam tin nhắn, gọi điện thúc giục khách hàng để thu hồi công nợ)

Vận đơn:

● Xác nhận đơn hàng ngày của bộ phận sales đã cập nhật lên file hệ thống

● Theo dõi tracking và cập nhật tình trạng của các đơn hàng và thông báo cho sales khi có vấn đề xảy ra

● Làm một số báo cáo theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

● Trình độ Tiếng Anh tốt: có khả năng giao tiếp lưu loát

● Làm ca tối: từ 21h - 7h

● Có kinh nghiệm CSKH và vận đơn là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6tr – 8tr + % doanh thu + thưởng số đơn thu được... (Thu nhập bình quân từ 8 – 20tr/ tháng).

- Được chọn nghỉ 4 buổi/tháng

- Thời gian làm việc: Từ 21h00 – 7h00 (ca đêm)

- Nghỉ mát trong nước 1-2 lần/ năm.

- Có lộ trình rõ ràng phát triển lên trưởng nhóm, trưởng phòng đối nhân sự có tố chất và thành tích tốt.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo với tính kỉ luật chuyên nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

