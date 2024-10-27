Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thu hồi công nợ:
● Thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và công nợ tồn đọng của từng khách hàng
● Theo dõi tiến độ thanh toán, quy trình thanh toán của từng khách hàng
● Kết hợp với bộ phận sales giải quyết các đơn nợ xấu (Spam tin nhắn, gọi điện thúc giục khách hàng để thu hồi công nợ)
Vận đơn:
● Xác nhận đơn hàng ngày của bộ phận sales đã cập nhật lên file hệ thống
● Theo dõi tracking và cập nhật tình trạng của các đơn hàng và thông báo cho sales khi có vấn đề xảy ra
● Làm một số báo cáo theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ Tiếng Anh tốt: có khả năng giao tiếp lưu loát
● Làm ca tối: từ 21h - 7h
● Có kinh nghiệm CSKH và vận đơn là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6tr – 8tr + % doanh thu + thưởng số đơn thu được... (Thu nhập bình quân từ 8 – 20tr/ tháng).
- Được chọn nghỉ 4 buổi/tháng
- Thời gian làm việc: Từ 21h00 – 7h00 (ca đêm)
- Nghỉ mát trong nước 1-2 lần/ năm.
- Có lộ trình rõ ràng phát triển lên trưởng nhóm, trưởng phòng đối nhân sự có tố chất và thành tích tốt.
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo với tính kỉ luật chuyên nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 toà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội

