Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Nhận phân công nhiệm vụ, danh sách khách hàng hằng ngày từ Trưởng nhóm.
Thực hiện các cuộc gọi thông báo đến khách hàng thông tin trễ hẹn của hợp đồng.
Trao đổi, tìm hiểu lý do và thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn.
Hướng dẫn khách hàng cách thức thanh toán.
Nhập thông tin về tình trạnh thanh lý khoản vay của khách hàng lên hệ thống Công Ty.
Thực hiện báo cáo kết quả làm việc cho Trưởng Nhóm.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Có kinh nghiệm thu nợ qua điện thoại là một lợi thế;
Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel).
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng
Thu nhập = Lương cơ bản (6 triệu) + bonus, thu nhập từ 15tr
Bonus cạnh tranh, không giới hạn
Phúc lợi: Lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn bao gồm 12 ngày phép, và 3 ngày nghỉ hè, trợ cấp sinh nhật, ốm đau, bảo hiểm, đám cưới, và team building hàng năm
Lương tháng 13 + thưởng KPI hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
