Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Nhận phân công nhiệm vụ, danh sách khách hàng hằng ngày từ Trưởng nhóm. Thực hiện các cuộc gọi thông báo đến khách hàng thông tin trễ hẹn của hợp đồng. Trao đổi, tìm hiểu lý do và thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn. Hướng dẫn khách hàng cách thức thanh toán. Nhập thông tin về tình trạnh thanh lý khoản vay của khách hàng lên hệ thống Công Ty. Thực hiện báo cáo kết quả làm việc cho Trưởng Nhóm.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo; Có kinh nghiệm thu nợ qua điện thoại là một lợi thế; Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel). Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

Mirae Asset Finance Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc “Chuyên nghiệp - Thân thiện - Hiệu quả”. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là cung cấp một nơi làm việc với thu nhập hấp dẫn, cơ hội phát triển bền vững.

Thử việc: 2 tháng

Thu nhập = Lương cơ bản (6 triệu) + bonus, thu nhập từ 15tr

Bonus cạnh tranh, không giới hạn

Phúc lợi: Lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn bao gồm 12 ngày phép, và 3 ngày nghỉ hè, trợ cấp sinh nhật, ốm đau, bảo hiểm, đám cưới, và team building hàng năm

Lương tháng 13 + thưởng KPI hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.