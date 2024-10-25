Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SHB Finance
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các hoạt động nhắc phí qua điện thoại;
- Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình của từng khách hàng chotrưởng nhóm và/hoặc theo quy định, quy trình;
- Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công táchiệu quả;
- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáonhiệm vụ được giao cho cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm là điểm cộng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
- Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, tài chính tiêu dùng;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
- Chăm chỉ, trách nhiệm trongcông việc;
- Không có nợ xấu, nợ quá hạn.
Tại SHB Finance Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập và cơ hội thăngtiến cao;
- Nhân viên mới sẽ được đào tạo về nghiệp vụ và chuyên mônkhi nhận việc;
- Bảo hiểm sức khỏe SHB FC Care, BHXH, BHYT;
- Thu nhập hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa 1,2 triệu/ tháng và 200k phígửi xe hàng tháng;
- Du lịch, teambuilding;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 2A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHB Finance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
