Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động nhắc phí qua điện thoại;

- Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình của từng khách hàng chotrưởng nhóm và/hoặc theo quy định, quy trình;

- Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công táchiệu quả;

- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáonhiệm vụ được giao cho cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm là điểm cộng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, tài chính tiêu dùng;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

- Chăm chỉ, trách nhiệm trongcông việc;

- Không có nợ xấu, nợ quá hạn.

Tại SHB Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập và cơ hội thăngtiến cao;

- Nhân viên mới sẽ được đào tạo về nghiệp vụ và chuyên mônkhi nhận việc;

- Bảo hiểm sức khỏe SHB FC Care, BHXH, BHYT;

- Thu nhập hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa 1,2 triệu/ tháng và 200k phígửi xe hàng tháng;

- Du lịch, teambuilding;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHB Finance

