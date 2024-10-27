Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Xử lý và quản lý hồ sơ của khách hàng, thông báo số tiền thanh toán, lấy lời hứa thanh toán, và thu hồi các tài khoản chính của khách hàng thep data/ danh sách của công ty Cập nhật thông tin hồ sơ khách hàng trên hệ thống ( hóa đơn, ý kiến, góp ý,...) Hỗ trợ khách hàng các thông tin về nội dung tài chính trong hồ sơ

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên Siêng năng, chăm chỉ, thích kiếm tiền. Có tinh thần cầu tiến, học hỏi Ưu tiên có kinh nghiệm : có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 90 ngày trở lên Kỹ năng giao tiếp, và tư vấn khách hàng tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel. Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm. Chủ động tìm tòi, học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Được hỗ trợ máy tính, điện thoại và các công cụ làm việc. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo năng suất, thưởng lễ tết. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong công ty. Được đào tạo và hỗ trợ liên tục để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

