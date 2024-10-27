Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thu Hồi Nợ thu nhập 10 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 143 Nguyễn Văn Trỗi ,Phường 11,Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Xử lý và quản lý hồ sơ của khách hàng, thông báo số tiền thanh toán, lấy lời hứa thanh toán, và thu hồi các tài khoản chính của khách hàng thep data/ danh sách của công ty Cập nhật thông tin hồ sơ khách hàng trên hệ thống ( hóa đơn, ý kiến, góp ý,...) Hỗ trợ khách hàng các thông tin về nội dung tài chính trong hồ sơ
Xử lý và quản lý hồ sơ của khách hàng, thông báo số tiền thanh toán, lấy lời hứa thanh toán, và thu hồi các tài khoản chính của khách hàng thep data/ danh sách của công ty
Cập nhật thông tin hồ sơ khách hàng trên hệ thống ( hóa đơn, ý kiến, góp ý,...)
Hỗ trợ khách hàng các thông tin về nội dung tài chính trong hồ sơ

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên Siêng năng, chăm chỉ, thích kiếm tiền. Có tinh thần cầu tiến, học hỏi Ưu tiên có kinh nghiệm : có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 90 ngày trở lên Kỹ năng giao tiếp, và tư vấn khách hàng tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel. Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm. Chủ động tìm tòi, học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Siêng năng, chăm chỉ, thích kiếm tiền.
Có tinh thần cầu tiến, học hỏi
Ưu tiên có kinh nghiệm : có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 90 ngày trở lên
Kỹ năng giao tiếp, và tư vấn khách hàng tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel.
Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.
Chủ động tìm tòi, học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Được hỗ trợ máy tính, điện thoại và các công cụ làm việc. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo năng suất, thưởng lễ tết. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong công ty. Được đào tạo và hỗ trợ liên tục để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Được hỗ trợ máy tính, điện thoại và các công cụ làm việc.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo năng suất, thưởng lễ tết.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong công ty.
Được đào tạo và hỗ trợ liên tục để nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 3 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

