Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện cuộc gọi ra nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản vay quá hạn
Khai thác thông tin, đưa ra các phương án để khách hàng có thể thanh toán các khoản vay
Nhập tình trạng khách hàng lên hệ thống
Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Đào tạo từ đầu
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, thu hồi nợ
Ứng viên lanh lợi, giao tiếp tốt
Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7,2 triệu nhận full lương từ tháng đầu tiên
Hoa hồng: tùy thuộc vào doanh thu đạt được, mức hoa hồng cạnh tranh
Thưởng contest, thưởng thi đua
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, Phép năm...
Thưởng lễ tết, lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
