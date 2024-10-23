Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện cuộc gọi ra nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản vay quá hạn Khai thác thông tin, đưa ra các phương án để khách hàng có thể thanh toán các khoản vay Nhập tình trạng khách hàng lên hệ thống Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Đào tạo từ đầu Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, thu hồi nợ Ứng viên lanh lợi, giao tiếp tốt

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7,2 triệu nhận full lương từ tháng đầu tiên Hoa hồng: tùy thuộc vào doanh thu đạt được, mức hoa hồng cạnh tranh Thưởng contest, thưởng thi đua Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, Phép năm... Thưởng lễ tết, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin